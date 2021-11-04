去年1月至今年10月 旅游业裁退4300余员工

订户

来自 / 联合早报

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

冠病病毒肆虐，旅游业和零售业首当其冲，去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58％为新加坡人。虽然有13家酒店停业，但本地酒店数量保持在约420家。（李健玮摄）
冠病病毒肆虐，旅游业和零售业首当其冲，去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58％为新加坡人。虽然有13家酒店停业，但本地酒店数量保持在约420家。（李健玮摄）

字体大小:

去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58％为新加坡人。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉指出，透过“新心相连”就业和技能培训计划，去年1月至9月份被裁退的旅游业员工中，有67％在六个月内找到新工作。

他昨天（11月3日）在国会，回答询问时也说，去年也有1180名零售业员工被裁，平均每1000名员工有16.9人被裁，其中56％在六个月内成功转行。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容