去年1月至今年10月 旅游业裁退4300余员工 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 冠病病毒肆虐，旅游业和零售业首当其冲，去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58％为新加坡人。虽然有13家酒店停业，但本地酒店数量保持在约420家。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58％为新加坡人。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉指出，透过“新心相连”就业和技能培训计划，去年1月至9月份被裁退的旅游业员工中，有67％在六个月内找到新工作。他昨天（11月3日）在国会，回答询问时也说，去年也有1180名零售业员工被裁，平均每1000名员工有16.9人被裁，其中56％在六个月内成功转行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 贸工部 旅游业 行业转型 产业转型蓝图 数码 关注青少年心理健康