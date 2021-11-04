去年1月至今年10月 旅游业裁退4300余员工

去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58％为新加坡人。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉指出，透过“新心相连”就业和技能培训计划，去年1月至9月份被裁退的旅游业员工中，有67％在六个月内找到新工作。

他昨天（11月3日）在国会，回答询问时也说，去年也有1180名零售业员工被裁，平均每1000名员工有16.9人被裁，其中56％在六个月内成功转行。