耶鲁国大生获罗德奖学金 盼学成后可助应对老龄化情况 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 耶鲁—国大学院学生哈辛是2022年罗德奖学金本地得主，也是我国首名获得这个奖学金的马来族学生。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 热心服务社会的耶鲁—新加坡国立大学学院男生获颁罗德奖学金，他向往日后投身政府部门，帮助年长者搭建完善的支援网络，为我国应对人口老龄化尽一分力。目前在耶鲁—国大学院修读哲学、政治和经济学位的哈辛（Nur Hazeem Bin Abdul Nasser，23岁），是2022年度罗德奖学金（Rhodes Scholarship）本地得主，也是我国首名获得这个奖学金的马来族学生。他毕业后，将于明年10月到牛津大学深造，攻读公共政策硕士学位和公共政策研究理学硕士课程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 罗德奖学金 耶鲁—国大学院 数码 关注青少年心理健康