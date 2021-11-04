耶鲁国大生获罗德奖学金 盼学成后可助应对老龄化情况

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来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

耶鲁—国大学院学生哈辛是2022年罗德奖学金本地得主，也是我国首名获得这个奖学金的马来族学生。（受访者提供）
耶鲁—国大学院学生哈辛是2022年罗德奖学金本地得主，也是我国首名获得这个奖学金的马来族学生。（受访者提供）

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热心服务社会的耶鲁—新加坡国立大学学院男生获颁罗德奖学金，他向往日后投身政府部门，帮助年长者搭建完善的支援网络，为我国应对人口老龄化尽一分力。

目前在耶鲁—国大学院修读哲学、政治和经济学位的哈辛（Nur Hazeem Bin Abdul Nasser，23岁），是2022年度罗德奖学金（Rhodes Scholarship）本地得主，也是我国首名获得这个奖学金的马来族学生。他毕业后，将于明年10月到牛津大学深造，攻读公共政策硕士学位和公共政策研究理学硕士课程。

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