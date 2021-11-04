赴美参加阿斯彭安全论坛 黄永宏重申新美卓越持久防务关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年11月4日 5:00 AM 国防部长黄永宏医生（左）昨天在美国华盛顿会见美国前防长马蒂斯。（取自黄永宏面簿） 字体大小: 小 中 大 在美国华盛顿参加第12届阿斯彭安全论坛的国防部长黄永宏医生，在与美国官员的会晤中重申新美两国卓越且持久的防务关系。国防部昨日发布文告说，黄永宏过去两天会见了美国前防长马蒂斯（James Mattis）、前副防长弗卢奴瓦（Michèle Flournoy），以及参议院军事委员会成员科顿（Tom Cotton）和达克沃丝（Tammy Duckworth），他也与前防长埃斯珀（Mark Esper）通话。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄永宏 第12届阿斯彭安全论坛 新美 防务关系 奥斯汀 美国国防部长 无牌开诊所违例打广告 65岁男子被判罚款800元 关注青少年心理健康