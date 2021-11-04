赴美参加阿斯彭安全论坛 黄永宏重申新美卓越持久防务关系

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

发布 / 2021年11月4日 5:00 AM

国防部长黄永宏医生（左）昨天在美国华盛顿会见美国前防长马蒂斯。（取自黄永宏面簿）
国防部长黄永宏医生（左）昨天在美国华盛顿会见美国前防长马蒂斯。（取自黄永宏面簿）

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在美国华盛顿参加第12届阿斯彭安全论坛的国防部长黄永宏医生，在与美国官员的会晤中重申新美两国卓越且持久的防务关系。

国防部昨日发布文告说，黄永宏过去两天会见了美国前防长马蒂斯（James Mattis）、前副防长弗卢奴瓦（Michèle Flournoy），以及参议院军事委员会成员科顿（Tom Cotton）和达克沃丝（Tammy Duckworth），他也与前防长埃斯珀（Mark Esper）通话。

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