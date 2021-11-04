严义正还在华侨中学读书时，曾经帮助担任心理医生的家人接触患有强迫症的学生。从那时起，他开始对精神健康问题产生浓厚的兴趣。

因为曾经接触过强迫症患者的经历，20岁的国民服役军人严义正通过组织志愿团体，关注青少年的心理健康。

严义正还在华侨中学（高中部）读书时，曾经帮助担任心理医生的家人接触患有强迫症的学生。从那时起，他开始对精神健康问题产生浓厚的兴趣。

这名新加坡国立大学心理学系的准新生受访时分享，“起初觉得他们有些古怪，一番了解后才发现他们其实心地很好，却受强迫症折磨，甚至被迫停学，或是拖了10年才求助。我就想，如果有更多年轻人知道这些问题，就能及早求助”。

他于是与四名志同道合的同学在2018年发起志愿团体Mental Health Collective SG，关注本地青少年的精神健康问题。五人团队如今壮大到30多人，还在今年花了九个月的时间筹备有关促进青少年心理健康的会议。

严义正认为，新一代青少年对精神健康的认知度更高，也更敢于与朋友公开讨论。“但另一个现实是，冠病疫情导致相对封闭的社交环境，让许多青少年的心理健康问题加重，求助个案也增加很多。”

他进一步解释，一系列防疫措施导致学校的实体课程辅助活动（CCA）停摆，学生既无法挥洒汗水，也不能与他人建立友情，而是将过多的注意力放在学业上，考试压力倍增。

“没有CCA，一些学生更早下课回家，又产生家中的矛盾。这样下来，一代人的精神健康长远会受到影响。”

从本月11日起至明年3月，首届名为“The Next Step For Us”的会议将通过工作坊、讲座、讨论会和艺术展览等形式，邀请政府部门、精神健康团体、教育工作者、家长和学生一同对话。严义正希望借助这项会议推动各方合作，关注青少年的心理疾病。

记者结束访问前问严义正：作为年轻人，最想对“大人们”说什么？

他认真想了想说：“无论是对老师还是家长，我想知道你也在乎（我们）。”