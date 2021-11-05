不接种疫苗公务员 明年起或得放无薪假甚至不获续聘

明年起，健康情况允许却选择不接种冠病疫苗的公务员，若无法居家办公或重新部署到居家办公的岗位，当局可能会在别无选择的情况下要求他们放无薪假，甚至是不再续聘。

公共服务署发言人昨天（11月4日）回复《联合早报》询问时说，我国约15万3000名公务员中，目前98％已完成疫苗接种，其余约3000人则因不同原因尚未接种。

明年1月1日起，健康情况允许却未接种疫苗的公务员，若因工作性质而须在工作场所办公，必须做活动前检测（Pre-Event Testing），并自行承担检测费用，取得阴性结果后才可返回工作场所。活动前检测的有效期为24小时，可在全岛25家快速检测中心通过抗原快速检测（ART）的方式进行，每次费用为15元。

公共服务署将与未接种疫苗的公务员沟通，了解他们个别的考量与担忧。若情况允许，这些公务员可居家办公，或被部署到可以居家办公的其他空缺岗位，薪酬也将调整到与新职责相称的水平。

“只有在别无选择的情况下，公共服务署才会要求他们放无薪假，或者在雇佣合同结束时终止聘约。”

发言人说，目前只有极少数因健康情况而不能接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗的公务员。当局强烈鼓励这些公务员尽快接种已被纳入全国疫苗接种计划的科兴灭活疫苗，以保护自己和他人。

至于那些因健康原因而不能接种以上两种疫苗的公务员，他们在返回工作场所办公时无须进行活动前检测。

卫生部上月23日宣布，明年1月1日起，只有完成疫苗接种以及过去270天里从冠病康复者，才能返回工作场所办公。劳资政三方伙伴也在最新的指导原则中指出，未接种疫苗的员工如果无法在家工作，雇主可以调整他们的工作岗位、要求他们休无薪假，或终止聘约。