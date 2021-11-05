马林百列关怀网为需要自检仪者募捐

有需要的居民可以直接联络基层领袖或马林百列关怀网，索取自助检测仪。欲捐赠检测仪的民众也可通过马林百列关怀网的面簿页面，获取更多资讯。

看到有居民急需自助检测仪又无法马上获取，马林百列一家慈善组织号召公众捐赠检测仪，送给有需要的人。

参与筹划募捐活动的马林百列关怀网（WeCare@MarineParade）负责人陈思桦说，由于疫情的关系，志愿活动大幅减少，但很多居民仍希望能为社区尽一分力。曾居住在马林台的一名母亲考虑到做临时工或还在上学的人可能负担不起自助检测仪的费用，因此提议筹办这个募捐活动。

陈思桦说：“募捐的主要目的是要在有人无助的时候帮助对方，这也凸显了采取公共卫生措施的重要性，让我们在对抗疫情的同时也能理解弱势家庭真正的需求。”

44岁的帕利里奥（Roselle Teodoro Palileo）上个月初在兼职的超市接受抗原快速检测时发现自己感染冠病，当时家中已没有任何自助检测仪，也因为薪水尚未进账而没钱购买。

帕利里奥和丈夫及两个孩子住在马林百列的一房式租赁组屋，10岁的小儿子还没有接种疫苗。她确诊后十分担心家人，每天用开水为住所消毒。

帕利里奥拜托了雇主并联系上卫生部，但都无法在短时间内获取自助检测仪。直到确诊后的第三天，马林百列关怀网获知她的情况，才通过申请社区紧急基金，协助她在隔天领到了四个自助检测仪。所幸她的家人检测结果都呈阴性。

感激慈善组织伸出援手的同时，帕利里奥也说：“如果当时可以尽早获得自助检测仪，我就不用担惊受怕那么多天了。”

如今有了这项募捐活动，马林百列关怀网可以在评估居民的基本生活情况后，在一个工作日内送出自助检测仪，省去繁杂的过程。陈思桦说：“当你收到的自助检测仪是来自邻居时，感觉真的和政府送的不同，你会因为有人在乎而感到更温暖。”

募捐活动每周定时在三个地点进行，自上周四（10月28日）开展至前天，已收到70个自助检测仪，其中有60个由该区居民陈俊杰（44岁，海运业）捐出。

他上周陪妻子到马林百列综合诊疗所接种疫苗，偶然看到募捐箱后，特地到附近的药房购买三盒自助检测仪。

陈俊杰说：“我觉得这是为抗疫尽一分力，疫情持续那么久，每个人都不容易，所以我想用行动去支持大家。”

马林弯苑（Marine Crescent Ville）居民委员会主席许渊雅捐赠政府派发的10个检测仪，也上网购买10个自助检测仪。

53岁的许渊雅是一家日本企业的行政及客服人员，由于四个月以来都居家办公并且独居，因此对自助检测仪的需求并不高，只有周末探望母亲前才会检测。

“自助检测仪的价格不低，一个要8元到9元，如果家庭成员多又手头紧，他们可能无法承担这笔费用，所以我想帮助这些人。”

许渊雅认为，如果能鼓励这些家庭日常做检测，及时检测出病毒，对周遭的人也会更安全。

由于活动刚刚开始推广，目前只有一名受惠者。有需要的居民可以直接联络基层领袖或马林百列关怀网，索取自助检测仪。欲捐赠检测仪的民众也可通过马林百列关怀网的面簿页面，获取更多资讯。