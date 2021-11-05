一旦动武没有赢家 黄永宏：台湾问题是“深红线”美国应远离

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙 王凯义

发布 / 2021年11月5日 5:00 AM

国防部长黄永宏医生（右）到美国参加第12届阿斯彭安全论坛，他昨天发表此行的主旨演说，并在回答主持人阿斯彭战略集团联合主席约瑟夫·奈（左）的提问时形容，台湾问题是中国的“深红线”，美国应该避免触碰。（国防部提供）
国防部长黄永宏医生（右）到美国参加第12届阿斯彭安全论坛，他昨天发表此行的主旨演说，并在回答主持人阿斯彭战略集团联合主席约瑟夫·奈（左）的提问时形容，台湾问题是中国的“深红线”，美国应该避免触碰。（国防部提供）

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国防部长黄永宏医生在第12届阿斯彭安全论坛上说，“台湾问题直接牵涉到中国大陆领导人和中共的政治合法性，这是一条深红线。”他事后接受本地媒体访问时重申，各国应该远离这条深红线，因为靠得太近就会有误判形势的可能。

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