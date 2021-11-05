一旦动武没有赢家 黄永宏：台湾问题是“深红线”美国应远离 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 王凯义 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 国防部长黄永宏医生（右）到美国参加第12届阿斯彭安全论坛，他昨天发表此行的主旨演说，并在回答主持人阿斯彭战略集团联合主席约瑟夫·奈（左）的提问时形容，台湾问题是中国的“深红线”，美国应该避免触碰。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 国防部长黄永宏医生在第12届阿斯彭安全论坛上说，“台湾问题直接牵涉到中国大陆领导人和中共的政治合法性，这是一条深红线。”他事后接受本地媒体访问时重申，各国应该远离这条深红线，因为靠得太近就会有误判形势的可能。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Aspen Security Forum 国防部长黄永宏 台湾问题 美国 中国 罕见仙八色鸫过境我国 赏鸟人士排长龙争睹芳踪 男子组屋楼下打老婆犯众怒 警方调查