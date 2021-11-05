一旦动武没有赢家 黄永宏：台湾问题是“深红线”美国应远离

国防部长黄永宏医生在第12届阿斯彭安全论坛上说，“台湾问题直接牵涉到中国大陆领导人和中共的政治合法性，这是一条深红线。”他事后接受本地媒体访问时重申，各国应该远离这条深红线，因为靠得太近就会有误判形势的可能。

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