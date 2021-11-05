汇丰银行线上研讨会 探讨新加坡留学优势及规划

汇丰银行（新加坡）将在11月24日傍晚6时30分至7时30分举办线上研讨会，谈来新加坡求学优势以及留学规划。

新加坡教育水平高，社会安定，一直以来都是海外学子所向往的留学地点。尽管如此，准备留学的过程耗时也耗钱。

汇丰银行（新加坡）举办“立足狮城，放眼世界——谈新加坡求学优势”线上研讨会，探讨留学须注意事项及如何克服留学生涯所遇到的困难，并介绍汇丰银行如何帮客户安顿好留学财务问题。《联合早报》和zaobao.sg是这场活动的媒体伙伴。

研讨会将会邀请汇丰新加坡财富管理及个人银行环球财富管理中心高级副总裁（北亚区）李芬芬、新加坡加拿大国际学校中英双语校长熊华丽、QE教育联合创办人林长达，以及嬿青私房菜创办人及《联合早报》副刊专栏作家王嬿青分享新加坡留学的优势，并且从家长以及学生的角度探讨留学过程遇到的难题。

到海外求学，需要长时间安排，住宿和日常琐事都会让学生倍感压力。随着越来越多的人出国留学，汇丰银行也意识到了财务健康与个人的身心状况息息相关，因此为家长们提供一系列的教育规划研讨会。

嬿青私房菜创办人王嬿青约20岁时只身一人来新加坡发展。她的女儿也正在国外读大学，站在家长的角度她说：“我内心很柔软，但是理性告诉我，还是要让孩子出去看看，只有她能够独立出去的时候，她才能真正独立。”

创办QE教育并栽培超过3500名学生的林长达也说：“对于家长而言，学生独自留学，更锻炼了他们的独立、自理的能力，这对于学生是一个磨练，也是一个成长。”

疫情难免会影响国际学生在新加坡留学的体验，新加坡加拿大国际学校中英双语的熊华丽校长认为，虽然在高年级学生在学习方面不会因疫情受太大影响，但对学生们的社交会有一定影响，也需花更多时间融入环境。

有意参加研讨会者，可上网bit.ly/HSBC-eduwebinar报名参与。