凌艺荷课余时也从事兼职模特的工作。她说，许多摄影师会主动要求拍摄汉服风格。“我平时喜欢钻研美妆、服饰搭配，正好可以在拍摄的时候展示出来，所以觉得很有趣。”

许多人都以为华人的传统服饰是旗袍，其实不然。现代旗袍是从中国清朝满族的旗装演变而来，而拥有几千年历史的汉服才是汉族华人的传统服饰。

近年来，随着汉服元素在抖音等社交平台上掀起一波热潮，这种传统服饰重新走入公众的视野。越来越多年轻人开始了解、欣赏汉服，甚至有人将它作为日常服饰。

20岁的义安理工学院毕业生凌艺荷自小就十分喜欢观看古装电视剧，觉得里面人物的服饰十分绚丽夺目。一次，她偶然看到姐姐衣柜里挂着的汉服，便被深深地吸引了。在那之后，她迷上了这种传统服饰，也开始研究与汉服搭配的发饰、妆容等等。

凌艺荷在课业之余也从事兼职模特的工作。她说，许多摄影师会主动要求拍摄汉服风格，“我平时喜欢钻研美妆、服饰搭配，正好可以在拍摄的时候展示出来，所以觉得很有趣。”

汉服分为许多不同的样式和服制，不同朝代的汉服都有各自的特色。凌艺荷提到，现代的汉服大多是从史料和文献当中复制而来，并在设计中适当加入符合现代审美的设计元素，有极高的文化和艺术价值。“汉服通常会给人雍容华贵、端庄大方的感觉，所以大家尽管不了解它背后的历史，也会因为好看而接受它。”

有一次，凌艺荷穿着汉服上街，引来不少人注目，还有人用手机拍照。“其实那次的经历让我觉得有点尴尬，但我相信大家都觉得汉服很漂亮，所以能够传播汉服文化，我还是觉得很开心。”

受到凌艺荷的影响，她身边的不少朋友也开始穿起了汉服。“一个人穿汉服出街可能需要不小的勇气，但大家一起穿的时候就不会了。这让我们拥有了更多共同话题，除了吃饭、看电影，还有更有趣的活动。”