提高社区护理创新力 共和理工学院推介健康与保健中心

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

发布 / 2021年11月5日 5:00 AM

健康与保健中心设有生活实验室，让学生接触医疗设备，提升他们的职场技能。图为共和理工学院健康管理与推广科系学生在技术人员（左一）的协助下，学习如何使用无创血管检测仪。（蔡家增摄）
健康与保健中心设有生活实验室，让学生接触医疗设备，提升他们的职场技能。图为共和理工学院健康管理与推广科系学生在技术人员（左一）的协助下，学习如何使用无创血管检测仪。（蔡家增摄）

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为减轻我国医疗系统的负担，共和理工学院扩展医疗研究领域，以提升学生的职场技能，为他们踏入医疗保健业做准备。

在疫情的笼罩下，医疗体系所承受的压力愈加繁重，因此如何增加社区医疗资源尤为重要。共和理工星期二在首届健康与保健博览会（Health and Wellness Expo）上推出健康与保健中心。

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