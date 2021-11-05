提高社区护理创新力 共和理工学院推介健康与保健中心 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 健康与保健中心设有生活实验室，让学生接触医疗设备，提升他们的职场技能。图为共和理工学院健康管理与推广科系学生在技术人员（左一）的协助下，学习如何使用无创血管检测仪。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 为减轻我国医疗系统的负担，共和理工学院扩展医疗研究领域，以提升学生的职场技能，为他们踏入医疗保健业做准备。在疫情的笼罩下，医疗体系所承受的压力愈加繁重，因此如何增加社区医疗资源尤为重要。共和理工星期二在首届健康与保健博览会（Health and Wellness Expo）上推出健康与保健中心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 共和理工学院 Health and Wellness Expo 哈尤·玛赞 健康与保健博览会 健康与保健中心 职场技能 罕见仙八色鸫过境我国 赏鸟人士排长龙争睹芳踪 男子组屋楼下打老婆犯众怒 警方调查