提高社区护理创新力 共和理工学院推介健康与保健中心

为减轻我国医疗系统的负担，共和理工学院扩展医疗研究领域，以提升学生的职场技能，为他们踏入医疗保健业做准备。

在疫情的笼罩下，医疗体系所承受的压力愈加繁重，因此如何增加社区医疗资源尤为重要。共和理工星期二在首届健康与保健博览会（Health and Wellness Expo）上推出健康与保健中心。