等八年终实现 狮城小贩中心明年纽约开幕

等了八年，新加坡小贩美食终于将登陆纽约！美食家司徒国辉证实，包括辣椒螃蟹、椰浆饭、印度煎饼等18摊小贩食物的“小贩中心”，明年（2022年）将在曼哈顿开幕。

司徒国辉在面簿透露喜讯，指新加坡小贩美食区明年有望在美国纽约开幕，位置毗邻繁华的时代广场，就在曼哈顿中城（135 West 50th Street）。

司徒国辉告诉《联合晚报》，已故美国名厨安东尼波登（Anthony Bourdain）在2013年就找他合作，一起将我国的美食文化带到美国。但波登在2017年未能签下租约，并在不久后猝死，整个计划因此被搁置。

“后来，现今的团队找上我重启计划，我们原本希望能在去年开业，但受到疫情冲击，我们又一次暂缓计划，但如今这个计划终于安排上了日程，装修工程已经在进行中了。”

司徒国辉表示，有望在明年开业的美食区包含了18种新加坡小贩美食，少不了辣椒螃蟹、椰浆饭、虾面、蚝煎、传统咖啡和印度煎饼等。

“我们所带去的不仅仅是震撼味蕾的美食，更在于输出我们的美食文化，那些祖辈们一代代传承又不断改良的美食历史。别看我们新加坡人形形色色，还有阿明阿莲，但食物做得好不好吃，老饕们一尝便知。”

他表示：“随着小贩美食文化申遗成功，我们更应该对我们的美食文化有信心，我们爱它，世界也会爱上它。”

完整报道，请翻阅2021年11月5日《联合晚报》