疑点油灯酿祸 达士岭百万组屋大火

疑家里点油灯却出门庆祝屠妖节，达士岭摩天百万元组屋34楼的一户家庭昨晚（11月4日）遭祝融光顾，火舌冲破房间窗口，屋内家具都被烧毁。

这起火患发生在昨晚8时35分左右，地点是达士岭摩天组屋（The Pinnacle@Duxton）第1E座34楼的一个五房式单位。

记者今早走访现场时，失火单位的大门深锁，门外天花板留下熏黑的迹象。单位的几片窗户被烧破，碎片相信掉落到组屋楼下，市镇会因此封锁了部分三楼的花园进行清理。

失火单位楼上的居民李女士（40来岁）说，火患发生时浓浓黑烟涌入她的家，她马上致电民防部队，并和丈夫及儿子逃出去，挨家挨户通知邻居赶紧疏散。

“我的儿子猛敲失火单位的门，但没人回应，我们才发现他们出去了。还好同层邻居有屋主的联系方式，立刻打电话通知他们。”

李女士说，屋主是一对中年印族夫妻，育有两个小孩，他们得知消息后飞奔回家，一家人还穿着亮丽的传统节庆服装，相信是出门庆祝屠妖节。

“当时从大门外看不出失火的迹象，但男屋主一打开门，黑烟就立刻涌出，覆盖了整个走廊。”

失火单位同层的居民薛先生（57岁）事后从男屋主口中得知，火患涉及家中祭祀的油灯。“他不断为造成的不便道歉，但我们要他别担心，大家都平安是最重要的。”

民防部队在面簿贴文指出，民防人员赶到现场时，单位内火势猛烈。滨海湾消防局的消防员戴着呼吸器，小心翼翼地进入充满浓烟的单位，发现火势从一个房间内烧起，于是用一支水枪把火势扑灭。没有人在火患中受伤。

据民防部队上载的照片，失火单位的客厅和房间焦黑一片，沙发和家具都被烧毁。

初步调查显示，火患疑似从房间神坛的油灯烧起。民防部队提醒公众，家里所有点燃的物品在出门前，一定要确保已经熄灭，避免火患的发生。

完整报道，请翻阅2021年11月5日的《联合晚报》。