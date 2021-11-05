妇女排队买炒饭 充电宝突爆炸冒浓烟

妇女商场排队买炒饭，疑是随身充电宝爆炸，手提包冒出浓烟触动火警警号，英勇男员工保鲜盒装水灭火。

这起火患发生在昨午（11月4日）12时15分左右，地点位于三巴旺太阳广场（Sun Plaza）的地下层一楼。

记者昨日刚好经过，听见商场传来一阵火警警号，不久后，消防车和警车就到场。

附近不愿透露姓名的职员目击事发经过，他绘述，当时突然闻到一股刺鼻的电器烧焦味，随后就看见店外冒出白色浓烟，警报也随即响起。

“我看见一个包包掉在炒饭摊前的地上，里面不断冒出烟，摊位员工拿水倒在包包上，我则立刻通知保安人员。”

据他所知，相信是一名女子包内的随身充电宝爆炸，才差点引发火患。

“保安人员下来确认大家都没事后，女子也拿起地上的包包离开，消防员不久后赶到。”

炒饭摊员工谢国胜（31岁）受访时透露，上述女子是他们的顾客，点完餐后便站在摊位前，边玩手机边等着取餐。

“岂料，她的包包突然冒出白烟，烟比我炒饭时的烟还大，她见状就马上将包包扔在地上，逃到一边。”

谢国胜见状急拿出一个大保鲜盒，装满了水，然后把水泼到包包上，才及时阻止一场火患。

“泼水后，烟也变小了，整个过程仅一两分钟，我并没感到害怕。”

民防部队受询时证实，接获火患通报后赶往现场，事故无需当局援助，也无人命伤亡。

完整报道，请翻阅2021年11月5日的《新明日报》。