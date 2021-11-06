提升市政区步行体验 康乐通道和安德逊桥年底改为人行道

康乐通道和安德逊桥年底开始将陆续改为人行道，让公众在市政区漫步欣赏市容，不必担心路上交通。

陆路交通管理局、市区重建局和国家公园局昨天（11月5日）发联合文告，宣布提升市政区步行体验，让访客在海滨公园、皇后坊和政府大厦前大草场间穿行，轻松参观区内的历史和艺术景点。

康乐通道（Connaught Drive）和安德逊桥的车道下个月底开始陆续改为人行道，不再允许车辆通行。当局也将对该区的交通安排做出相应调整，即：位于康乐通道的旅游巴士上下车地点将改到康乐通道和浮尔顿路交界处一带的环绕交叉路口；康乐通道的02029号巴士站将移至海滨公园通道（Esplanade Drive），目前停靠该巴士站的75、100、107、130、131和167号巴士路线下来会在海滨公园通道穿行。

国会坊和圣安德烈路、浮尔顿路和康乐通道，以及浮尔顿路和海滨公园通道交界处也会有改动。为确保市政区内的交通衔接不受影响，国会坊（Parliament Place）将重新通车。所有相关工程预计明年完工。

开放空间将举办露天活动

政府机构自2015年起推出不同项目，如建设更多公园和开放空间，以打造绿色和便于步行的环境。交通部今年在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时进一步宣布，全国超过60条路段的部分车道接下来将改建为脚踏车道、人行道或巴士道，不再允许车辆通行。

有关当局5月开始和市政区不同利益相关者展开讨论，并在过去四个月收集到多项改善该区人行道衔接和引路措施的建议。当局会继续把相关反馈纳入下来的工程中。

文告指出，车道改建为人行道的工程完成后，当局会与利益相关者合作，规划一些开放空间来举办露天活动，增添市政区的活力。

陆交局局长黄南说，市政区聚集了本地一些最有意义的历史古迹和文化机构，也是现代新加坡的摇篮。数个机构耗时多年恢复这一带公共空间的面貌。

“我们希望为公众提供一个绿意盎然、静谧和优雅的文化区，让他们可以在漫步了解本地历史的当儿，不受车辆干扰。”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天也发贴文，对市中心扩大后的绿色社区空间表示期待。她说，在开放空间为公众举办户外活动的潜能很大，且不必和往来车辆争抢空间。