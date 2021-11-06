抗疫贡献受肯定 10万医护人员将各获4000元奖金

根据卫生部文告，所有公共医疗机构的职员将能获得当局所颁发的冠病医疗护理奖励金，这也包括国立健保集团、新加坡国立大学医学组织和新加坡保健服务集团的职员。

为肯定前线医护人员在我国对抗冠病疫情过程中所作出的贡献，卫生部将为约10万名公共医疗领域员工每人颁发4000元的抗疫奖励金。

卫生部长王乙康昨天（11月5日）出席第13届全国医学卓越奖颁奖典礼时，赞扬医疗人员面对疫情所展现的勇气和可贵的付出，并宣布政府将给予他们的奖励。

根据卫生部文告，所有公共医疗机构的职员将能获得当局所颁发的冠病医疗护理奖励金（Covid-19 Healthcare Award），这也包括国立健保集团、新加坡国立大学医学组织和新加坡保健服务集团的职员。

公共社区护理机构的职员也能获得这笔奖励金，他们包括来自收治冠病病患的社区医院，以及扩大医疗容量以照料年长者的疗养院和洗肾中心等。

此外，卫生部也会为每一家公共卫生防范诊所（PHPC）提供1万元的津贴，以肯定诊所对抗疫的贡献。诊所职员可分享这笔钱。

王乙康说：“我知道金钱奖励不能完全反映医护人员所作的贡献，这也不是医护人员工作的主要动力。不过，卫生部这么做是恰当的，以肯定你们在这特殊的一年中，所作出的贡献。”

约10万名符合资格的公共医疗机构人员将在下个月获取这笔奖励金，公共卫生防范诊所和符合资格的社区护理机构职员则将在明年第一季获得奖励金。当局下来将向获得奖励金的职员公布更多相关细节。

王乙康在颁奖典礼上致辞时说，近几个星期以来，因这一波病毒传播维持在高水平，有更多患者染上重症须入住加护病房，导致医护人员的压力剧增。医院必须增加隔离病房和加护病房的床位，一些医疗人员也被调派到其他工作岗位，工作时间因而延长。

王乙康说，前线医护人员站在我们和冠病病毒之间，是我们的最后一道防线。

“当冠病疫苗、安全管理措施、治疗和病人最后的抵抗力都被攻破，你依旧不愿屈服，站在病患身旁，是病患的最后希望。”

调整医疗保健重心 及早投入资源助人们保持健康

谈及医疗领域的未来发展，王乙康指出，转型和创新至关重要，但面对的其中一大问题是人口老龄化，若不采取任何行动，我国的医疗开销将从目前的250亿元，增加到2030年的600亿元。

“我们必须调整医疗保健的重心，及早投入一些资源协助人们保持健康，避免疾病，而不是在他们患重病后才花费大量的资源去治疗。”

同时，我国也必须继续寻找创新的方式，来对抗冠病和未来可能暴发的疫情。

“冠病加快医疗保健领域的创新过程，我们会进一步加强这些能力，并使它们成为我们医疗保健转型的一部分。”

共有九人和三个医疗团体荣获2020年和2021年的全国医学卓越奖。今年的得奖者包括获得全国卓越临床医生奖的新加坡国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔弗斯尔（Dale Fisher）教授，以及获颁全国卓越医学团队奖的国家传染病中心冠病研究工作小组等。