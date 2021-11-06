或因公假日减少检测 本地新增病例降至1767起

本地连续三天每周冠病确诊病例增长低于1，昨天（11月5日）新增的1767起病例当中，有1639是社区病例，120起来自客工宿舍，八起从境外输入。

不过，卫生部强调，昨天案例较少有可能是因为前天是屠妖节公共假期，到公共卫生防范诊所（PHPC）或政府综合诊疗所检测的人数低于平常。

九人病逝介于67岁至85岁

卫生部提醒，出现急性呼吸道症状者如果感觉不适，就应立即求医并接受检测。八个区域检测中心及三个快速检测中心都提供免费的聚合酶链式反应（PCR）检测，让公众确定是否感染冠病，这些中心周末如常开放。

根据昨天的文告，再有九人因冠病并发症逝世，累计死亡病例468起。昨天通报的死亡病例，死者年龄介于67岁至85岁，生前都有潜在健康问题。

每周感染率连续三天低于1

过去一周的社区病例较前一周的比率从前天的0.93降至0.81，连续三天处于1以下。抗疫跨部门工作小组较早前曾说，这个数字若维持在1以下，且医院资源吃紧的情况缓解，政府会考虑放宽防疫措施。

全国加护病房床位目前有411个，冠病病患占其中140个，142个用于照料非冠病病患，空置加护病床则有129个。加护病床的整体使用率为68.6％。

1669名住院的冠病病患中，70人情况危急在加护病房接受插管治疗；70人病情不稳定在加护病房接受密切观察，另有282名住在普通病房的病患需要输氧。

昨天共3657人出院，其中528人是60岁及以上的年长者。

85％本地人口已完成疫苗接种，另有17％已经接种追加剂。过去28天确诊的9万2147起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状，0.7％在普通病房输氧，0.3％入住加护病房，0.2％逝世。

卫生部密切关注的五个大型活跃感染群当中，心理卫生学院新增24起病例，是病例增加最多的感染群，至今累计365起，其中341人是病患，24人是职员。

另一方面，接种者旅游走廊计划（VTL）实施八周以来，当局在入境的1万3731名旅客当中发现了14起输入冠病病例，这约等于每1000名入境者中一人染病。

新加坡民航局答复询问时指出，截至本月1日，通过接种者旅游走廊计划入境的人之中，7702是短期探访准证或者长期准证持有者，他们当中八人染病。另有5353人是新加坡公民或永久居民，其中六人呈阳。剩余672名旅客是12岁以下的孩童，他们当中没有人染病。

通过接种者旅游走廊计划入境我国者，只要已经完成疫苗接种程序，并在抵境前后接受核酸检测，就可以豁免履行居家通知。12岁以下孩童则不受限制。