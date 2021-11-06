涵盖30万员工 新指南推出助批发贸易业转型

人力部长陈诗龙指出，转型势在必行，由于科技的进步和消费者偏好转变，对批发贸易业产生巨大影响，企业必须不断地改良营运模式来迎合消费者需求，及采用科技来提升生产力。

从事批发贸易业的约30万名员工，接下来可借助工作转型指南，适应未来工作的转型并提升生产力。政府为批发贸易业推出工作转型指南，协助这个领域的雇主和员工掌握未来三到五年所需的人力和技能需求。

配合人力部发布第27份就业情况报告，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天（11月5日）走访电子商品批发与分销商万隆科技公司。他在位于乌美商业中心的办公室，与员工交流，进一步了解批发贸易业近况。他也宣布推出第四个工作转型指南。

批发贸易业工作转型指南由新加坡企业发展局、人力部、劳动力发展局、精深技能发展局，与咨询公司韦莱韬睿（Willis Towers Watson）携手制定，为该领域的雇主和员工提供指引，协助他们转型以把握未来的新契机。

政府早前推出的三个工作转型指南是针对人力资源、金融服务及物流领域，下来还会多推出11个，以涵盖更多领域。

贸易领域是我国经济的重要支柱，去年批发贸易业5万家公司所聘用的人力，占整体劳动力近10％（约30万人），贡献国内生产总值约16.8％，产值达753亿元。

陈诗龙随后在线上记者会上指出，转型势在必行，由于科技的进步和消费者偏好转变，对批发贸易业产生巨大影响，企业必须不断地改良营运模式来满足消费者需求，及采用科技来提升生产力。

他说，企业和员工应持开放态度来适应工作转型及提升生产力，例如重复性的工作可能被自动化机器取代。他希望更多公司顺应大趋势，特别是批发贸易业可利用最新的工作转型指南，为未来做好准备。

“我呼吁雇主重视和支持员工培训，同时鼓励工友接受培训以提高技能。政府将继续与劳资政伙伴携手合作，通过各种计划支持企业发展。”

询及一些员工将现有工作视为踏板，始终青睐特定著名企业，陈诗龙强调须调整心态，保持灵活和持续学习，员工最终都能找到合适及收入较高的工作。

随行的全国职工总会副秘书长徐芳达则表达全力支持，强调会协助企业和员工制造双赢局面。

中年转业学习新科技

自2018年以来，超过1600名员工通过劳动力发展局的转业计划（Career Conversion Programme，前称专业人士转业计划），到600家批发贸易企业投身新工作。

现年45岁的黄建龙是其中一名受惠者，他因健康理由离开工作了10年的电子公司，休息一年多后于2019年9月，加入万隆科技公司担任零售销售经理。

“前公司主要面向企业客户，现有工作则直接面向消费者，中年转业一开始面对很多挑战，也要学习新科技，如今已熟悉电子商务运作模式。”

当不成飞机师投身批发贸易业

刚要入行却遇上冠病疫情严重打击航空业，拥有商业飞行员执照的林秉盛（28岁）决定转换跑道，加入批发贸易业成为数码销售执行员。

林秉盛2018年取得澳大利亚詹姆斯库克大学心理系学位后，为了一圆飞行梦另耗费两年时间考取商业飞行员执照，但他去年返国后，却因航空业处于低潮找不到工作。

他随后参加劳动力发展局推出的“新心相连”毕业生实习计划，于去年9月加入万隆科技公司。完成一年培训后，他在上个月已转为全职员工。

“一开始没有经验，幸好上司和同事都很热心教导，让我逐渐熟悉公司科技系统，及电子商务平台如Lazada及虾皮（Shopee）运作模式。”

基于航空业复苏前景不明朗，林秉盛指现阶段将继续在批发贸易业学习，提升个人技能。

参与“新心相连”毕业生实习计划的培训生，每月可获得1600元至2500元不等的津贴，津贴多寡视学历而定，政府承担多达八成的津贴。