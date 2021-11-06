截至今年9月 逾24万个组屋单位增添亲乐龄设施

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

有需要的组屋屋主可通过“乐龄易计划”在厕所内安装扶手、对地砖进行防滑处理，以及在家内外安装斜坡道等。（萧紫薇摄）
有需要的组屋屋主可通过“乐龄易计划”在厕所内安装扶手、对地砖进行防滑处理，以及在家内外安装斜坡道等。（萧紫薇摄）

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截至今年9月，共有逾24万2000个组屋单位通过“乐龄易计划”增添了亲乐龄设施。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授日前在国会答复碧山—大巴窑集选区议员锺奇雄的询问时说，为协助组屋居民原地养老，建屋发展局实施的乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）为现有组屋单位进行翻新时设置亲乐龄设施，让年长者在家活动时更安全方便。这项计划自2012年实施以来，目前已有超过24万2000户家庭从中受惠。

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