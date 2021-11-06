截至今年9月 逾24万个组屋单位增添亲乐龄设施 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 有需要的组屋屋主可通过“乐龄易计划”在厕所内安装扶手、对地砖进行防滑处理，以及在家内外安装斜坡道等。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 截至今年9月，共有逾24万2000个组屋单位通过“乐龄易计划”增添了亲乐龄设施。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授日前在国会答复碧山—大巴窑集选区议员锺奇雄的询问时说，为协助组屋居民原地养老，建屋发展局实施的乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）为现有组屋单位进行翻新时设置亲乐龄设施，让年长者在家活动时更安全方便。这项计划自2012年实施以来，目前已有超过24万2000户家庭从中受惠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 乐龄易计划 疑因点油灯引发 达士岭组屋高楼火患 40居民疏散无人受伤 数码