专家：放宽防疫虽会造成新一波疫情 更多未接种者自然免疫后疫情将趋缓

今年获颁全国卓越临床医生奖的新加坡国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔弗斯尔教授指出，一些如佩戴口罩和大规模聚会等防疫措施预料将会持续，出国旅游和允许在空旷户外空间不戴口罩则可以更早放宽。

本地每一次逐步放宽冠病防疫措施预料都会造成新一波疫情，但随着更多未接种疫苗的人感染后产生自然免疫，每一波疫情会逐渐减弱，直至稳定状态。