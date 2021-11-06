专家：放宽防疫虽会造成新一波疫情 更多未接种者自然免疫后疫情将趋缓 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 樟宜综合医院家庭医生首选计划（GPFirst）荣获今年的全国卓越医学团队奖，这个项目的成员为医疗服务研究助理处长胡鸿春博士（左起），家庭医学高级顾问医生侯俊豪副教授，基层护理整合、家庭医生接触部门经理吴素卿和家庭医生首选计划项目处长兼紧急部门高级顾问医生林训进副教授；新加坡国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔弗斯尔（Dale Fisher，中）教授获颁全国卓越临床医生奖；另一个荣获今年全国卓越医学团队奖的是国家传染病中心冠病研究工作小组，组员有新科生物医药研究理事会执行署长伍芳葆教授（左六），国家传染病中心传染病研究与培训部主任赖建文副教授，杜克-新加坡国立大学医学院新发传染病研究员谢宛妮医生以及国家传染病中心高级顾问医生巴纳比·杨医生（Barnaby Young）。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 今年获颁全国卓越临床医生奖的新加坡国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔弗斯尔教授指出，一些如佩戴口罩和大规模聚会等防疫措施预料将会持续，出国旅游和允许在空旷户外空间不戴口罩则可以更早放宽。本地每一次逐步放宽冠病防疫措施预料都会造成新一波疫情，但随着更多未接种疫苗的人感染后产生自然免疫，每一波疫情会逐渐减弱，直至稳定状态。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地 新保集团 新加坡国立大学医院 心理卫生学院 樟宜综合医院 防疫 冠病19疫情 疑因点油灯引发 达士岭组屋高楼火患 40居民疏散无人受伤 数码