卓越服务送暖 130酒店职员获颁行善金奖

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来自 / 联合早报

文 /
孙靖斐

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

四季酒店宴会经理王玉燕抱持顾客为先的服务态度，待人真诚友善并尽量满足顾客的需求。（陈渊庄摄）
四季酒店宴会经理王玉燕抱持顾客为先的服务态度，待人真诚友善并尽量满足顾客的需求。（陈渊庄摄）

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四季酒店宴会经理王玉燕（47岁）曾为国外游客提供他想吃的肉骨茶摊档美食，让游客一饱口福，为美好的旅游体验增色。

虽然在工作中强调专注细节、优先排序，但王玉燕也相信服务不必限于公司或特定部门。他透露，酒店门前曾发生车祸，他和同事也立刻上前帮忙，证明行善无远弗届。

从事服务业多年，王玉燕始终奉行的金科玉律是他想要被如何对待，就应那样对待他人。获奖于他是莫大的鼓励和荣誉，象征自己真诚服务的正向回馈。

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