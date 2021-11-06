卓越服务送暖 130酒店职员获颁行善金奖

四季酒店宴会经理王玉燕（47岁）曾为国外游客提供他想吃的肉骨茶摊档美食，让游客一饱口福，为美好的旅游体验增色。

虽然在工作中强调专注细节、优先排序，但王玉燕也相信服务不必限于公司或特定部门。他透露，酒店门前曾发生车祸，他和同事也立刻上前帮忙，证明行善无远弗届。

从事服务业多年，王玉燕始终奉行的金科玉律是他想要被如何对待，就应那样对待他人。获奖于他是莫大的鼓励和荣誉，象征自己真诚服务的正向回馈。