卓越服务送暖 130酒店职员获颁行善金奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙靖斐 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 四季酒店宴会经理王玉燕抱持顾客为先的服务态度，待人真诚友善并尽量满足顾客的需求。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 四季酒店宴会经理王玉燕（47岁）曾为国外游客提供他想吃的肉骨茶摊档美食，让游客一饱口福，为美好的旅游体验增色。虽然在工作中强调专注细节、优先排序，但王玉燕也相信服务不必限于公司或特定部门。他透露，酒店门前曾发生车祸，他和同事也立刻上前帮忙，证明行善无远弗届。从事服务业多年，王玉燕始终奉行的金科玉律是他想要被如何对待，就应那样对待他人。获奖于他是莫大的鼓励和荣誉，象征自己真诚服务的正向回馈。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡旅游局 新加坡行善运动 酒店业 技能创前程 旅游业 疑因点油灯引发 达士岭组屋高楼火患 40居民疏散无人受伤 数码