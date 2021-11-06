思科—国大研究室将投入5400万元 研发医疗保健智能网络等数码科技

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

贸工部长颜金勇（左一）和国大校长陈永财教授（左二）昨天参观思科—国大加速数码经济企业研究室的工作重点介绍。（海峡时报）
贸工部长颜金勇（左一）和国大校长陈永财教授（左二）昨天参观思科—国大加速数码经济企业研究室的工作重点介绍。（海峡时报）

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在不久的将来，医院里的医疗团队可通过全方位智能系统的帮助，更及时准确地为病患提供治疗和援助。这个名为医疗保健智能网络的构思是思科—新加坡国立大学研究室的工作重点之一，致力于推进数码经济的发展。

新成立的思科—国大加速数码经济企业研究室（Cisco-NUS Accelerated Digital Economy Corporate Laboratory）将在未来五年内投入5400万元，在五大方面进行科技研发。它们分别是：医疗保健、人工智能、网络安全、城市基础设施和未来劳动力与生产力。

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