思科—国大研究室将投入5400万元 研发医疗保健智能网络等数码科技

在不久的将来，医院里的医疗团队可通过全方位智能系统的帮助，更及时准确地为病患提供治疗和援助。这个名为医疗保健智能网络的构思是思科—新加坡国立大学研究室的工作重点之一，致力于推进数码经济的发展。

新成立的思科—国大加速数码经济企业研究室（Cisco-NUS Accelerated Digital Economy Corporate Laboratory）将在未来五年内投入5400万元，在五大方面进行科技研发。它们分别是：医疗保健、人工智能、网络安全、城市基础设施和未来劳动力与生产力。