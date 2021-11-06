耶鲁—国大执行副校长罗伯茨明年7月接任校长 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 耶鲁—新加坡国立大学学院现任执行副校长（学术事务）乔安妮·罗伯茨教授将在明年接替现任校长陈大荣教授，成为该学院的第三任校长。（耶鲁—新加坡国立大学学院提供） 字体大小: 小 中 大 耶鲁—新加坡国立大学学院将在明年7月1日迎来新校长，现任执行副校长（学术事务）乔安妮·罗伯茨教授将接替第二任校长陈大荣教授的职务。根据耶鲁—国大学院网站，现任校长陈大荣教授的五年任期将于明年6月届满。该学院董事会一致投选乔安妮·罗伯茨（Joanne Roberts）教授为新校长人选。罗伯茨将会是学院的第三任校长，任期三年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 耶鲁—国大学院 新校长 内政部：高庭考虑专家证词后同意 贩毒马国男子没智障维持死刑原判 疑因点油灯引发 达士岭组屋高楼火患 40居民疏散无人受伤