耶鲁—国大执行副校长罗伯茨明年7月接任校长

耶鲁—新加坡国立大学学院将在明年7月1日迎来新校长，现任执行副校长（学术事务）乔安妮·罗伯茨教授将接替第二任校长陈大荣教授的职务。

根据耶鲁—国大学院网站，现任校长陈大荣教授的五年任期将于明年6月届满。该学院董事会一致投选乔安妮·罗伯茨（Joanne Roberts）教授为新校长人选。罗伯茨将会是学院的第三任校长，任期三年。