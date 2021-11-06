上门追债爆冲突 女屋主：我没拖欠20万

讨债公司上门追讨20万元，女商人否认欠债，怒气冲冲赶人，双方爆发冲突，警员到场调解。

这起事故发生在前天（4日），地点是在巴西立6通道第418座组屋。

据了解，两名讨债公司的员工到一个住家单位讨债，在住家门口摆了一个站牌，结果与女屋主起了冲突。

涉事的讨债公司负责人陈先生（51岁）表示，由于该名屋主的公司涉及欠款约20万元，因此被客户委托上门讨债。他说，之前已到对方公司沟通，也上门两次，但都找不到人，所以选择在公共假期再次登门。

他也说，客户今年5月找到他的讨债公司，但至今未能解决问题。“我们明天还会再次上门。”

女商人卓女士（52岁）受访时表示，公司做安保产品生意多年，一直跟一家中国公司采购铝板。

“我们2015年付清了尾款，对方之后却拿退税单来讨债。如果对方有足够的证据或律师信，我才能付钱。”

她表示，出口货可以获得一定的退税，对方拿了一堆不清不楚的单子索取材料费，因此自己无法“买单”。“之前写清楚的，我都付款了，这个我不认。”

卓女士表示，她没有欠债20万，讨债公司在家门口放站牌的举动十分不妥。

“5名讨债公司的人来，想‘搞臭’我的名声，但我不怕。半夜没做亏心事，不怕半夜鬼敲门。如果真欠钱，我一定会还，现在根本就是诬赖。”

警方受询透露，证实接获报案，正在调查此事。

完整报道，请翻阅2021年11月6日的《新明日报》。