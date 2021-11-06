胖猪变“挡路虎” 野狗助阿叔脱身

肥乎乎的野猪不怕人，横在路中央当“拦路虎”,路过的阿叔将脚踏车横在身前，野猪仍不断靠近，直到一只野狗“路见不平”上前驱赶，阿叔才得以脱身。网友拍下视频提醒公众勿要喂食或过于靠近野生动物，注意保持距离。

《联合晚报》报道，一名网友昨日（11月5日）在面簿发布视频，一名阿叔在巴西立公园里骑脚踏车时，碰见一只误入公园的大野猪。阿叔不知如何引起了野猪的注意，一人一猪对峙了好一会儿。

视频中显示，野猪站在脚踏车道上，而阿叔已经机警地下了车，将脚踏车横在身前保护自己，防止野猪冲上来伤人。然而野猪还是步步逼近，阿叔只好拉着脚车连连后退。

此时一只黑色的野狗出现，把野猪往另一个方向赶。野猪见了野狗有些害怕，于是往远处跑去，阿叔则趁此机会站到一张长椅后方。过了一会儿，野猪又缓缓向他走来，一人一猪隔着长椅开始对峙。

短短的视频引起关注，有网友猜测，阿叔的脚踏车篮子里或许装着食物，因此吸引野猪不断靠近。

一名网友就指出，该处公园确实比较靠近野猪生活的区域，虽然平时有铁网阻隔，但难免有野猪误入公园。

他说：“一般这些野猪都不会靠近人类的，我们应该尝试与它们和平相处。”

为阿叔驱赶野猪的小黑狗也被人认出是经常在该处出没的野狗，据称经常充当“警察”角色，会为路人赶走野猪。

不少网友就提醒公众，千万不要喂食野生动物，勿要让他们习惯靠近人类。

完整报道，请翻阅2021年11月6日的《联合晚报》。