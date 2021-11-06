上发廊嚷买春恐吓伤理发妹 清洁工判坐牢罚款

三更半夜去芽笼，来到发廊不理发，开口却问提不提供性服务，清洁工半夜买春吃了闭门羹，一气之下报警叫警察，声称自己上门剪发无端端被骂。

他后来搭德士离开，回家后心里越想越不甘心，于是返回发廊继续闹，甚至举起踩扁的饮料铝罐恐吓要伤害理发师。

这名清洁工是53岁的陈建辉（译音），他在昨天（11月5日）承认两项恐吓和公共滋扰罪，判监3个月和罚款500元。

他在另一起案件中对巴士司机爆粗口和在车上滋事，另判监两周和罚款500元。

此外，由于他在假释期间犯案，因此得多坐19天牢，他的总刑期为监禁3个月两周又19天，以及罚款1000元。

根据案情，今年9月2日午夜约12时30分，被告到芽笼路一家发廊剪头发，理发师是一名28岁的越南籍女子。

庭上揭露，被告先问理发师剪发的价格，再问对方性服务的价格。

对方听了后大骂被告，告诉他发廊没有他要的服务。

被告死赖着不走，继续吵着要与女子做爱，还发出亲吻的声音。

他后来觉得自讨没趣，改到发廊外大声嚷嚷，报警投诉说被人骂。

警员到场平息事件，被告跟着搭德士回兀兰住家。

被告回家后仍心有不甘，搭德士折返发廊。同日凌晨约2时30分在发廊外大吵大闹，引起路人注意。

有公众介入调解，这名公众为了测试被告的底线，拿了个压扁的汽水罐给被告，想知道被告是否会对他动手。

结果被告反而拿汽水罐架在女理发师脖子上，挑衅地说：“你要试试看吗？”。

女子推开他的手，被告这才把罐子扔在地上，有人跟着报警结束了这场闹剧。

被告今年中曾因恐吓妻子被判坐牢，主控官认为，他在短期内重犯，而且在同一天里两度骚扰女子，这些都加重了他的罪责。

被告自行求情时则说，他心脏不好，脑里有积水影响他思考，希望能尽早出狱与妻子团聚。

完整报道，请翻阅2021年11月6日的《联合晚报》。