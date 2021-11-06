老翁捡纸皮遇车祸不治 妹通知邻居不用再送报纸来 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 陈昱嘉 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年11月6日 3:17 PM 阿伯住家门口的架子上，还留着左邻右舍送过来的纸皮。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 凌晨推着手推车外出捡纸皮，每天风雨无阻、徒步来回步行大约10公里，自力更生的八旬老汉惨遭撞飞后送院不治，53岁轿车男驾驶事后被捕！这起事件发生在周四（11月4日）清晨4时52分，地点在往后港方向的实龙岗路和惹兰达曼的交界处附近，不幸去世的是82岁的张振成（译音）。附近公寓的保安沙克（52岁）告诉记者，死者时常出现在附近社区，会推着手推车到处收罗纸皮、旧报纸去卖。昨天一早，清洁工告知前方路口发生车祸，疑涉及一辆银色轿车和一名行人，行人严重受伤，恐有性命之危。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 捡纸皮 车祸 胖猪变“挡路虎” 野狗助阿叔脱身 上发廊嚷买春恐吓伤理发妹 清洁工判坐牢罚款