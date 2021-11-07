疫情暴发后首场实体歌台 允许已接种长者现场观看

时隔超过一年半，本地再度迎来实体歌台，允许已接种冠病疫苗的乐龄人士到现场看演出。

自去年初暴发冠病疫情后，本地的歌台演出都转为线上直播的形式举行，一直到前天晚上，静山—实里达民众俱乐部与人民协会携手呈献第一场实体“歌台之夜”，有近80名观众到场观赏。

人民协会从本月开始恢复部分乐龄活动，完成冠病疫苗接种的年长者可以到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施观赏歌台演出、地方戏曲、电影放映和演唱会，同时也可以参加健身课程如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等。