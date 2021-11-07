疫情暴发后首场实体歌台 允许已接种长者现场观看 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄志发 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 静山—实里达民众俱乐部与人民协会前晚呈献“歌台之夜”，这是自冠病疫情暴发以来，本地首场有现场观众的歌台演出。（人协提供） 字体大小: 小 中 大 时隔超过一年半，本地再度迎来实体歌台，允许已接种冠病疫苗的乐龄人士到现场看演出。自去年初暴发冠病疫情后，本地的歌台演出都转为线上直播的形式举行，一直到前天晚上，静山—实里达民众俱乐部与人民协会携手呈献第一场实体“歌台之夜”，有近80名观众到场观赏。人民协会从本月开始恢复部分乐龄活动，完成冠病疫苗接种的年长者可以到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施观赏歌台演出、地方戏曲、电影放映和演唱会，同时也可以参加健身课程如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 歌台 人民协会 民众俱乐部 房地产中介业者成立联盟 拟设平台统一与鉴定房源信息 看护与病患联手“扫盲” 让医疗术语看得懂说明白