关卡人员守国门也保护自己

许多人对移民与关卡局稽查官的印象仅限于在护照上盖章那般简单。不过，他们实际上还得进行多项检查以捍卫边境安全，除了确保我国免受恐怖分子等传统的潜在威胁，疫情期间更得防范冠病疫情的无形威胁，防止任何入境旅客危害社区健康安全。

樟宜机场关卡稽查官（一级）陈淑慧（32岁）说：“如今我们须确认入境旅客到访新加坡的目的，也确保他们遵守卫生和入境要求。由于边境措施经常改变，旅客可能无法做好所有准备，因此我们的工作也充满了前所未有的挑战。”