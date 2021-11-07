关卡人员守国门也保护自己

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2021年11月7日 5:00 AM

樟宜机场关卡稽查官（一级）陈淑慧不止要确认入境旅客到访目的，更要确保他们遵守卫生和入境要求，安装在柜台上的扫描设备，让入境者自行扫描护照，对双方都安全。（谢智扬摄）
樟宜机场关卡稽查官（一级）陈淑慧不止要确认入境旅客到访目的，更要确保他们遵守卫生和入境要求，安装在柜台上的扫描设备，让入境者自行扫描护照，对双方都安全。（谢智扬摄）

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许多人对移民与关卡局稽查官的印象仅限于在护照上盖章那般简单。不过，他们实际上还得进行多项检查以捍卫边境安全，除了确保我国免受恐怖分子等传统的潜在威胁，疫情期间更得防范冠病疫情的无形威胁，防止任何入境旅客危害社区健康安全。

樟宜机场关卡稽查官（一级）陈淑慧（32岁）说：“如今我们须确认入境旅客到访新加坡的目的，也确保他们遵守卫生和入境要求。由于边境措施经常改变，旅客可能无法做好所有准备，因此我们的工作也充满了前所未有的挑战。”

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