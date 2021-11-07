关卡人员守国门也保护自己 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 樟宜机场关卡稽查官（一级）陈淑慧不止要确认入境旅客到访目的，更要确保他们遵守卫生和入境要求，安装在柜台上的扫描设备，让入境者自行扫描护照，对双方都安全。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 许多人对移民与关卡局稽查官的印象仅限于在护照上盖章那般简单。不过，他们实际上还得进行多项检查以捍卫边境安全，除了确保我国免受恐怖分子等传统的潜在威胁，疫情期间更得防范冠病疫情的无形威胁，防止任何入境旅客危害社区健康安全。樟宜机场关卡稽查官（一级）陈淑慧（32岁）说：“如今我们须确认入境旅客到访新加坡的目的，也确保他们遵守卫生和入境要求。由于边境措施经常改变，旅客可能无法做好所有准备，因此我们的工作也充满了前所未有的挑战。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 樟宜机场 移民与关卡局 通关 房地产中介业者成立联盟 拟设平台统一与鉴定房源信息 看护与病患联手“扫盲” 让医疗术语看得懂说明白