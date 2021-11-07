马善高：回教徒属少数社群 须能为国做出贡献并秉持信仰

回教历史和传统中反映的多半是回教徒作为多数族群的经验，难以引导生活在现代多元社会中的回教少数族群。身为少数社群的回教徒因此须有能力在世俗社会中安身立命、为国贡献，同时继续秉持信仰。

新加坡回教理事会昨天举办第二场“成功社群国际会议”会前网络研讨会。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高致辞时，对回教社群如何在世俗社会中取得成功提出看法。