马善高：回教徒属少数社群 须能为国做出贡献并秉持信仰 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 回教历史和传统中反映的多半是回教徒作为多数族群的经验，难以引导生活在现代多元社会中的回教少数族群。身为少数社群的回教徒因此须有能力在世俗社会中安身立命、为国贡献，同时继续秉持信仰。新加坡回教理事会昨天举办第二场“成功社群国际会议”会前网络研讨会。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高致辞时，对回教社群如何在世俗社会中取得成功提出看法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡回教理事会 成功社群国际会议 International Conference on Communities of Success 回教 少数族群 马善高 房地产中介业者成立联盟 拟设平台统一与鉴定房源信息 看护与病患联手“扫盲” 让医疗术语看得懂说明白