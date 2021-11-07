红十字会杰出服务奖得主 台前幕后献力办歌舞剧筹善款 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 杰出服务奖得主萧立娟（左）多年来为新加坡红十字会筹办慈善演出。总统青年奖得主周彦（右）兼顾教师工作的同时，也在红十字会担任领导职务，栽培学生团员。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 为新加坡红十字会筹办了六场筹款演出，因冠病疫情首次挑战直播节目，萧立娟不只是幕后功臣，也到幕前卖力。她在前年的慈善歌舞剧《幸福心路》担任主角，也为今年的线上直播表演献唱。同时是惠州会馆和萧氏总会会长的萧立娟筹办的首场线上表演，为红十字会筹募近40万元善款。前年，她也召集25家社团、企业和学校支持全国捐血计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡红十字会 慈善 红十字会奖 房地产中介业者成立联盟 拟设平台统一与鉴定房源信息 看护与病患联手“扫盲” 让医疗术语看得懂说明白