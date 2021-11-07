红十字会杰出服务奖得主 台前幕后献力办歌舞剧筹善款

订户

来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

发布 / 2021年11月7日 5:00 AM

杰出服务奖得主萧立娟（左）多年来为新加坡红十字会筹办慈善演出。总统青年奖得主周彦（右）兼顾教师工作的同时，也在红十字会担任领导职务，栽培学生团员。（严宣融摄）
杰出服务奖得主萧立娟（左）多年来为新加坡红十字会筹办慈善演出。总统青年奖得主周彦（右）兼顾教师工作的同时，也在红十字会担任领导职务，栽培学生团员。（严宣融摄）

字体大小:

为新加坡红十字会筹办了六场筹款演出，因冠病疫情首次挑战直播节目，萧立娟不只是幕后功臣，也到幕前卖力。她在前年的慈善歌舞剧《幸福心路》担任主角，也为今年的线上直播表演献唱。

同时是惠州会馆和萧氏总会会长的萧立娟筹办的首场线上表演，为红十字会筹募近40万元善款。前年，她也召集25家社团、企业和学校支持全国捐血计划。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容