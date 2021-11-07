红十字会杰出服务奖得主 台前幕后献力办歌舞剧筹善款

为新加坡红十字会筹办了六场筹款演出，因冠病疫情首次挑战直播节目，萧立娟不只是幕后功臣，也到幕前卖力。她在前年的慈善歌舞剧《幸福心路》担任主角，也为今年的线上直播表演献唱。

同时是惠州会馆和萧氏总会会长的萧立娟筹办的首场线上表演，为红十字会筹募近40万元善款。前年，她也召集25家社团、企业和学校支持全国捐血计划。