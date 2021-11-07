高出市价一倍 “黄金摊”标出8050元

疫情下有人竟豪出8050元，竞标东海岸人工湖美食村一“黄金”摊，创下近年来新高！受访摊贩均表示这比市价高出一倍，每日营业或须有1000元进账才能维持。

国家环境局10月份小贩摊位投标名单出炉，东海岸人工湖美食村出现历年来最高摊位竞标价格即8050元，由一位孙姓摊贩标下，所开出的价格比第二顺位的5200元要高出2850元，引起美食村小贩关注，议论纷纷。

《新明日报》记者昨午走访东海岸人工湖美食村，发现摊位位于入口处右转的第一个摊位，许多摊贩都将它视为“黄金地段”摊，但也一致认为不至于竞标到8050元。

不愿具名的陈姓摊贩告诉《新明日报》，此摊位近来辗转多轮，售卖过虾面和鱼头汤等，但经营时间都不久，大约几个月后便结业，目前已空置了几个月。

陈先生认为，8050元摊位高得离谱。“可能是没有做好市场调查，但也有可能是因为外面市场的摊位（非小贩中心）价格太高，一个可能就要1万多元，所以相比下来，对方或觉得8050元相对低了。”

在此经营约40年的福建虾面第二代摊贩黄妹妹（68岁）透露，美食村的摊位竞标价有38元，也有1000多元，8050元还是第一次见到。

摊贩代表主席:日营业额过千才能回本

东海岸人工湖美食村摊贩代表主席丁荣华（69岁）受访时说，此竞标价比一般竞标价高出一倍。8050元的月租，再加上541元收碗盘费用，近200元杂费、水电费以及员工薪水，每天固定成本至少500元。这也意味着，新摊贩或许每天的营业要有1000元进账才可维持。

他也指出，最近一个摊位以4000多元租出，营业大约三个多月便结业。根据做法，小贩摊位投标名单出炉后，开出最高竞标价的摊贩可与环境局签约，若最高投标人不签约，该摊位将会在下一轮再推出供竞标。

完整报道，请翻阅2021年11月7日的《新明日报》。