深夜与妻垂钓 47岁男坠海溺死

周末与妻子到海边垂钓捕鱼，47岁男子在收拾钓具时，不知何故被海浪卷入海中而溺水。三名垂钓者见男子在海上漂浮，赶紧跳下水将他拖上岸，但男子已昏迷不醒，送院后不治身亡。

这起致命意外发生在昨晚11时左右，地点是东海岸公园，靠近Enak Enak香港茶餐厅的海边。

《联合晚报》读者吴暐（52岁，兼职员工）目击男子被救起后的情况，通过本报24小时热线通报。事发地点距离茶餐厅约30米。吴伟表示他当时正在工作，忽然听到海边传来骚动，于是前去查看。

吴暐说，他看见一名穿着深色衣裤的男子倒在草地上昏迷不醒，几名公众正在为他进行人工呼吸，但男子丝毫没有反应。

事发现场传出，男子原本和妻子在海边垂钓，两人在等待鱼儿上钩的当儿还喝了些酒。入夜后，两人准备收拾钓具回家。相信两人在另一处也放置了钓具，男子于是沿着海边走远了，而妻子仍留在原地。

谁知男子不知如何被海浪卷入海中，被人发现时，已经失去意识，漂浮在海上。三名在海边垂钓的公众见他浮在水面，立即跳入水中救人，将他拖上岸。后来有公众为男子进行人工呼吸，但他仍然昏迷不醒。

据《联合晚报》了解，男子被送院后不治身亡。

民防部队发言人受询时证实，昨天晚上接获求助通知后，将一人送往樟宜综合医院。

警方发言人证实，昨晚接获一起疑似溺水案件的通报，一名47岁男子被人从海上救起后，在失去意识的情况下被送院。初步调查显示案件不涉及犯罪行为（foul play），案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2021年11月7日《联合晚报》。