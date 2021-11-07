阿叔诉:2邻盆栽挡道 公共走廊窄一半

黄埔组屋两单位门前打造“迷你植物园”，盆栽挡住半个走廊，居民担忧若遇紧急情况恐会“挡路”。

读者王先生（58岁，送货员）日前联系《新明日报》申诉，他在黄埔罗弄柠檬（Lorong Limau）第76座组屋居住了20余年，有两户同层邻居在门外公共走廊上摆放多盆植物，形同“植物园”之景观。

“这两家人应该是近几年搬入，一开始还只是几盆而已，但慢慢就越摆越多、摆到现在整个走廊都窄了一半。我有跟他们好声讲过，但是他们只是敷衍了事，盆栽之后还是越放越多。”

他担心公共走廊若变太窄，万一碰上紧急情况需要逃生时，会造成阻碍。

“我们这座组屋的构造，每一层楼就只有一处电梯，所以像我住在离电梯比较远的，每天都需要经过这两家单位才能到达电梯，走廊是必经之路。”

记者随后走访，据观察，王先生所指的两户居民家外都摆放了植物，其中一户人家除了盆栽，还在门外放了晾衣架。

盆栽大小各异，有的放在地上、有的在架上、有的则悬挂起来，不同的植物和杂物堆满了走廊的一侧，占据了近一半的走廊空间。

记者试着走过这两处“迷你植物园”，走道的空间只够一人穿行，经过盆栽时，手臂也难免会碰触到植物。

若是婴儿车或轮椅要经过走廊，相信会有一定的难度。

完整报道，请翻阅2021年11月7日的《新明日报》。