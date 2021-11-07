以为大叔偷拍女友 醉男怒挥拳掷杯子

酒后闹事！近10名年轻男女买醉后来到嘛嘛档吃夜宵，当中一名男子误会邻桌顾客拿手机偷拍他的女友，不分青红皂白就出手打人和掷玻璃杯，过后在鲁莽行为和公共滋扰罪名下被捕。无辜顾客只是用手机视讯通话，却被诬赖偷拍，胸口还被打了一拳。

这起纠纷发生在上星期五（5日）晚上约11时，一群年轻人到明古连街的AL-JILANI嘛嘛档用餐，结果闹出打架风波。

不愿具名的嘛嘛档经理受访时说，这群人约10人，看起来30岁左右，其中有几人到嘛嘛档时已经醉醺醺。

当时正在店内用餐的女顾客苏巴（29岁）说，这群人坐在嘛嘛档外的桌位，旁边桌子有个印度阿叔疑似正举起手机进行视讯，结果引起误会。

苏巴说：“可能阿叔的手机刚好对着他们，其中一个像是喝醉的男子就上前怒骂阿叔为什么偷拍他的女友，接着伸手推阿叔，还揍了阿叔胸口一拳。旁边一名马来妇女见状打电话报警，这群人发现后也对她破口大骂，还朝地上掷杯子。”

苏巴说，警察到场后把这群人带到后巷逐一问话，然后带走打人的男子。

警方发言人受询时说，在11月5日晚上11时许接获通报，指明古连街第129号发生打架事件，一名34岁男子因鲁莽行为和公共滋扰被逮捕，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年11月7日的《联合晚报》。