疫情围“赌” 国人上财年投注额少两成

疫情期间合法赌博活动大幅减少，赛马场和投注站还一度暂停营业，直接冲击投注额。本地人上个财政年花在赛马、体育赌博和博彩的赌注跟前一年相比锐减约20％，其中赛马赌注更是减少将近一半。

同时，前往赌场的人数保持稳定，赌场入场税收益略微减少。

根据新加坡赛马博彩管理局（Tote Board）10月发表的年报，2020年4月1日至2021年3月31日财年的体育和博彩下注金额总共为65亿7800万元，与前一年的78亿9900万元相比减少超过13亿元。赛马投注额则为4亿9600万元，与前一年的9亿9700万相比减半。

换言之，上个财年本地人的各类合法赌博投注额约70亿7400万元，同前一年的约88亿9600万元减少了两成。

前往赌场的人数也继续逐年下降，去年赌场入场税的收益为1亿1400万元，与前一年的约1亿1700万元相比，减少了约300万元。

赛马博彩管理局通过旗下的新加坡赛马场和新加坡博彩公司，连同赌场入场税，把这些合法赌博业务所得用作社区和慈善项目。

分析师：实体活动受影响 收注减少在预料之中

整体来说，在扣除了其他的税金、花费和发放的捐款和补贴后，赛马博彩管理局扭转了在上个财政年间出现的约1亿1100万元的赤字，整体盈利达到4亿4300万元。

联昌私人银行经济师宋生文指出，赌博活动金额的减少不一定反映国人较为谨慎或是对经济前景感到担忧，去年许多实体活动都受到影响，其中包括新加坡博彩公司和本地两家赌场，因此收注减少是预料中事。

新加坡赛马场、各大博彩投注站和两家赌场去年4月7日因病毒阻断措施暂时停业，直至6月重新开放。

为了避免太多公众聚集到投注站排队下注，博彩公司也在疫情期间多次改变多多的流程奖金规则，去年6月就改成每两期就发放奖金，使累积奖金数额大幅度减少，直到今年1月和3月分别改成三期和四期，相信也影响公众的下注热情，使整体投注金额减少。