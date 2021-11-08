本地发现四起罕见炎症 医生：应警惕儿童染疫两三周后出现MIS-C

自冠病爆发以来，本地通报四名儿童染冠病后出现多系统炎症综合征，医生指出，这种本区域相当罕见的炎症是儿童免疫系统反应过度所致，通常在冠病染病后两三周的康复阶段才会出现。儿童就算冠病初期症状轻微，家长也不能掉以轻心。

卫生部前天（11月6日）发文告说，本地有超过8000起儿童冠病病例，其中四起出现与冠病相关的儿童多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome-in Children，简称MIS-C）。