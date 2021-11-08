本地发现四起罕见炎症 医生：应警惕儿童染疫两三周后出现MIS-C 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年11月8日 5:00 AM 新加坡有超过8000起儿童冠病病例，其中四起出现与冠病相关的儿童多系统炎症综合征。（档案照） 字体大小: 小 中 大 自冠病爆发以来，本地通报四名儿童染冠病后出现多系统炎症综合征，医生指出，这种本区域相当罕见的炎症是儿童免疫系统反应过度所致，通常在冠病染病后两三周的康复阶段才会出现。儿童就算冠病初期症状轻微，家长也不能掉以轻心。卫生部前天（11月6日）发文告说，本地有超过8000起儿童冠病病例，其中四起出现与冠病相关的儿童多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome-in Children，简称MIS-C）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 儿童多系统炎症综合征 卫生部 免疫系统失调 本地疫情 冠状病毒19 退休后传承消防历史 民防博物馆导览员获杰出义工奖 听障无阻艺术路