为邻近山丘森林提供生态缓冲 拉柏多沿海修复2.5公顷森林

国家发展部长李智陞昨早在拉柏多自然保护区植树活动上致辞时指出，除了森林修复工作，公园局下来也会探讨如何加强这个自然保护区和周围绿色空间的衔接性。

拉柏多自然保护区将打造面积2.5公顷的海滩森林，这能为邻近的沿海山丘森林提供生态缓冲区，同时为更多动物提供栖息地和食物来源。该保护区也会设全新的海岸步道，让访客欣赏海景，并学习有关沿海栖息地的相关信息。