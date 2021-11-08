为邻近山丘森林提供生态缓冲 拉柏多沿海修复2.5公顷森林 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年11月8日 5:00 AM 国家公园局会在拉柏多自然保护区完成森林修复工作后，将自然走道学习之旅和部分休闲活动迁至缓冲区，减少这些活动对受保护区的影响。（国家公园局提供） 字体大小: 小 中 大 国家发展部长李智陞昨早在拉柏多自然保护区植树活动上致辞时指出，除了森林修复工作，公园局下来也会探讨如何加强这个自然保护区和周围绿色空间的衔接性。拉柏多自然保护区将打造面积2.5公顷的海滩森林，这能为邻近的沿海山丘森林提供生态缓冲区，同时为更多动物提供栖息地和食物来源。该保护区也会设全新的海岸步道，让访客欣赏海景，并学习有关沿海栖息地的相关信息。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拉柏多自然保护区 自然保护区 退休后传承消防历史 民防博物馆导览员获杰出义工奖 听障无阻艺术路