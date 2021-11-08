丹戎巴葛市镇到2025年 所有组屋将安装太阳能板

到了2025年，丹戎巴葛市镇527座组屋将装有太阳能系统，总共26.5兆峰瓦的装机容量足以为6600个四房式组屋单位供电。这意味着市镇内全部拥有合适天台的组屋都会享有太阳能，即将拆除的组屋除外。

丹戎巴葛市镇理事会昨天（11月7日）公布首个可持续性报告，分享上述计划。选择性整体重建计划（SERS）下的组屋、多层停车场，以及巴刹和熟食中心，则不会安装太阳能系统。除了节能减碳，报告也针对绿化环境、废物管理和互联互通等方面，设定了下来10年的目标。

其中，公共空间将探讨使用智能LED灯，并为电梯和水泵安装能源效率更高的系统，让2030年的能源消耗量比2020年财政年少15%，从而推向零能耗状态。

该市镇会目前管理630座组屋，共有约7万个单位，以及超过3700个商业单位和摊位。

厨余是我国最大的废物流之一，市镇会因此在红山熟食中心试行了食物处理器（food digester），可在七天内将1000公斤的厨余转换为堆肥，而传统处理方式则需几个月。

到了明年，区内另一座小贩中心会增设多一个食物处理器，将该市镇每年可处理的厨余量提升至500吨。

为鼓励绿色通勤，丹戎巴葛市镇理事会也计划在组屋区增加一倍的脚踏车停车处，同时设立更多电动车辆充电点。

市镇会高级总经理辜智专说，在推出可持续性策略前，小组已向居民和其他利益相关者了解想法和收集点子，以照顾到他们的需求。如今，市镇会也希望居民能积极参与这个旅程。

“计划若要成功，我们需要社区了解我们的行动计划、给予我们意见和支持，并协助推广这些信息。”

增设五社区花园

为了进一步打造绿意盎然的生活环境，市理事会镇打算建设多五个社区花园、种植3000棵树，并通过蝴蝶花园等1000个节点形成生物多样性网络。

丹戎巴葛市镇目前有25个社区花园和超过500个居民“园丁”，随着更多花园投入运作，市镇理事会希望将参与人数增加到超过600人，让居民联手打造理想的社区空间。

最新的社区花园昨天开幕，领导该项目的陈奎廪（47岁，行销企划人员）说，区域内小型社区菜园的收成通常只够给种植者食用，但新开设的花园能让更多居民享受到收成，同时能举办各类工作坊，鼓励更多人参与种植活动。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮出席开幕和派发活动时提到，这里的居民向来对社区花园很感兴趣，疫情初期，民众担忧蔬菜的供应量，因此她认为开辟蔬菜园是一个很好的想法。

也是丹戎巴葛集选区议员的她说：“我们的出发点纯粹就是要种植、收成和赠送，以推广可持续性，更重要的是我们有一个协同合作的社区，能造福居民。”