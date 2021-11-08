阿玛尔从小就发现自己有听力障碍，听力功能只有常人的六成，高调音律如小提琴声都听不到，而且随着年纪渐长听力也逐渐退化。不过，他拒绝让听障成为发展艺术事业的障碍。

“如果有人说听障者不能参与音效和音乐的工作，那是一种误解。”

阿玛尔（Ammar Ameezy，29岁，图中绿衣者）是名听障者，却也是舞蹈编导和短片制作人。他的这句话展现了他多年以来在音乐相关领域的努力奋斗，他不仅通过这么做来证明自己的能力，也借此在为所有听障者发声。

他从小就发现自己有听力障碍，听力功能只有常人的六成，高调音律如小提琴声都听不到，而且随着年纪渐长听力也逐渐退化。

即便如此，阿玛尔在艺术创作领域交出亮眼的成绩单。除了是今年推广包容文化常年活动“紫色行动”（Purple Parade）的创意总监之一，他也是失聪舞蹈团体Redeafination的舞蹈编导和导师。在他的指导下，该团体曾受邀到挪威演出。

能在艺术界有所作为，阿玛尔觉得应归功于他的父亲。从他小时候，父亲就不断让他接触音乐和影片，就算家庭收入不高，有时三餐温饱也成问题，但父亲仍然鼓励并支持他追求梦想。

“通过这个探索各种创意表达方式的旅程，我了解到肢体和脸部表情具说服力，而手语也是一种非常表达情感的绝佳工具。”

一路走来虽举步维艰，但像紫色行动这类活动，让阿玛尔对未来充满了希望。看着越来越多体障与智障者参与筹备这类大型活动，他相信总有一天社会能更具包容性。

“我在成长的过程中面对过被拒绝与失败，但这趟‘不可能之旅’让我学会自爱。现在的我不试图成为完人，我接受了听障的事实，并根据我的耳朵所能听见的来制作，有些人也因此欣赏我的创作。”