女佣没戴口罩 组屋天台花园违聚

大批女佣最近逢星期天都在杜生庄天台花园违规聚集，不仅没戴好口罩，野餐时播放音乐，有居民担心成防疫破口，避免到屋顶上去。

有居民在杜生庄和杜生阁的面簿表示，天台花园成为下个幸运商业中心，吸引女佣和客工在星期天聚集。

记者昨日（11月7日）下午5时走访天台花园，发现有不少女佣聚集野餐，多数是两人一组。

其中一名女佣莎甘（35岁）表示，昨天和朋友第一次造访，主要是别人介绍下，才和朋友来欣赏美景，并表示她们不会逗留很长时间。

昨天还有另一组多达七八人的女佣，她们播放着音乐舞动，桌上摆着零食饮料，大多也没戴口罩。

记者询问时，其中一名女佣埃德法（33岁）表示，大约两周前开始到天台花园野餐，之前都在幸运商业中心见面。

“那里人较多，风险更大，选择来这里相对安静的地方。”

不过，针对聚会人数违反限制时，她没有正面回答。至于是否担心疫情，埃德法则表示打了疫苗，没用餐就会戴上口罩。

居民林先生（45岁，行销人员）表示，自己都避开星期天到天台花园，或选择去其他楼层的花园。

“常有女佣打包到天台花园用餐，我们家有两个还没接种的小孩，所以小心一点比较好。”

市镇会吁公众遵守条例

丹戎巴葛市镇会受询时指出，47楼的天台花园是公用设施，也开放给公众造访，只要访客遵守安全管理措施，欢迎公众使用。

市镇会表示，若有居民发现违例情况，可联系警方或通过“一联通”（OneService）手机应用程序举报。

当局也定期派遣安全距离大使和执法人员巡逻。若持续出现违例行为，市镇会或和居民委员会合作关闭部分设施。

另外，市镇会也在天台花园设置告示牌，鼓励公众在晚上9时30分后注意音量。基于安全顾虑，通往36楼和47楼的花园也只限于早晨7时至晚上10时开放，每晚10时有人巡逻。

完整报道，请翻阅2021年11月8日的《新明日报》。