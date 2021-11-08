男子超市抢酒负伤逃 四处血迹居民吓坏

男子深夜到超市买酒被拒，竟抢走啤酒，事后因手掌受伤流血，血路遍布电梯、楼梯，附近居民吓坏报警。

这起血案于今日（8日）凌晨6时许发生，地点是勿洛北路第111座与112座组屋。据悉，男子事后在楼下被警方逮捕。

《新明日报》记者今早接获热心读者拨打24小时新闻热线后赶往现场时，发现血迹斑斑，许多户单位的门前也沾染血迹。另外，电梯门外也有多个血掌印，按钮及多层楼梯的扶手也都被染血，场景骇人。

电梯的按钮也沾满鲜血。

负伤回家 血迹处处

住在11楼的住户彭女士（60岁，退休人士）受访时说，邻居今早7时许准备上班时，发现铁门及屋外都是血，于是就通知她。“我吓了一跳，赶紧报警。”

另一名受访者陈先生（74岁，退休人士）则指出，他早上带孙子上学时，发现门外有一件沾满鲜血的花色衬衫，两名年仅7岁及12岁的孙子也被吓坏。

“我查看后，发现血迹也一直蔓延到楼下。”

不愿透露姓名的公众透露，今日凌晨2时许，曾看到涉事男子到附近超市买酒，但由于已经过了卖酒时段，职员拒绝出售后，对方竟取走20罐啤酒及饼干，还叫嚣说让职员报警。

“他过后一整夜在楼下买醉，但不知何故手上有了伤口，还尝试用皮带绑着，自言自语及大喊大叫。”

警方证实，警方于今日凌晨6时30分接获投报，一名38岁男子在神志清醒下送院，随后因偷窃被捕，调查进行中。

完整报道，请翻阅2021年11月8日的《新明日报》。