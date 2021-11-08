粥送嘴边又抽回 女佣拍片恶搞嫲

又有老雇主被恶搞，女佣事视频放上TikTok博眼球！

《联合晚报》报道，在人看了冒火的视频里，男性化十足的女佣，启动拍摄后，边喂粥边唱歌拍视频，过程中，阿嫲好几次张口说话，似乎对女佣拍视频的行为有意见，但女佣装作没看到，好几次用汤匙舀粥送到阿嫲嘴边，却在阿嫲张口时把粥抽回。阿嫲气得要骂人，她却一脸不在乎，对着镜头得意地笑，就是一副要恶搞阿嫲的样子。

眼看阿嫲拿自己没辙，女佣得寸进尺，同样的恶整桥段重复了四五次，阿嫲忍不住比手画脚对她骂，不过因为没有收音，所以听不到阿嫲到底在说些什么。

身材壮硕、剪了一头短发的女佣，摆明就是要搞阿嫲，后者被激到气喘吁吁，她却越笑越得意。

其实，这之前，女佣已多次上传和阿嫲互动的视频，短视频中也曾出现过另一貌似她女雇主的女郎。

视频最先在今年6月29日上载，在两段和阿嫲互动的视频中，只有女拥拥抱阿嫲微笑的画面；7月12日，她再次上传视频与阿嫲互动的视频，阿嫲当时被她逗笑得开怀大笑，视频没有丝毫不妥；8月5日，女佣则上传一则阿嫲数钞票的视频，见阿嫲手上拿着三张50元和一张5元的钞票，女佣让她给她就给，但女佣在结束视频前，还是把钱交还给阿嫲。

完整报道，请翻阅2021年11月8日的《联合晚报》。