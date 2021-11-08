各地熊猫宝宝名字知多少？

我国首只大熊猫宝宝的名字票选活动已于11月7日截止。在名字正式出炉前，zaobao.sg先带你走入熊猫世界，看看近两年世界各地有哪些熊猫宝宝诞生，并了解它们的名字和由来！

从“熊猫外交”到合作研究大熊猫保护

大熊猫是中国特有物种，早年在中国的“熊猫外交”下，被当做“国礼”赠予外交关系良好的国家，以增进国家之间的友好关系。

国际政治舞台上的“熊猫外交”（panda diplomacy），最早始见于1941年。当时，第一夫人宋美龄代表中华民国政府，向美国赠送一对大熊猫，以对其救济二战中的中国难民表示感谢。

然而，1982年为响应保护濒危动物的全球号召，中国政府宣布开始停止赠送大熊猫出国。根据媒体统计，从1957年至1982年，中国将大熊猫作为国礼赠送的国家就包括美国、英国、法国、德国、日本等九国，一共24只熊猫。

中国外交部网站资料显示，中国目前与日本、美国、奥地利、泰国、西班牙、澳大利亚、英国、法国、新加坡、比利时、马来西亚、韩国、荷兰、德国、印度尼西亚、芬兰、丹麦、俄罗斯等18个国家的22个动物园，开展大熊猫保护合作研究，均为长期的熊猫租借。

中国一般对外租借一对雌雄大熊猫。据报道，租借熊猫一般在约定的10年期限后就得归还中国，熊猫宝宝则须在出生后的四年内回返中国，以便加入中国的国家大熊猫繁育计划。

以新加坡为例，我国与中国在2009年即建交20周年之际，签署了大熊猫保育与研究合作谅解备忘录。中国遂于2012年将两只大熊猫“武杰”和“沪宝”借给我国，租借期10年。经过长达半年的征名活动，当局将两只大熊猫分别取名“凯凯”和“嘉嘉”，“凯”有胜利的意思，象征新加坡和中国建交20年的成就；“嘉”则有美丽、美好的意思，代表两国良好的关系。

根据协定，凯凯和嘉嘉居住在我国期间所诞下的熊猫宝宝，在两岁时须回返中国。

世界各地的熊猫宝宝

近年，在国外的租借熊猫都相继诞下幼崽，当地民众都积极参与为小熊猫取名。除了新加坡，今年在中国以外有熊猫宝宝出生的国家还包括：

1. 马来西亚（名字待定）

大熊猫“凤仪”5月31日在马来西亚国家动物园顺利产下第三胎。动物园副主席罗斯里表示，这只雄性幼仔还未命名。“凤仪”与雄性大熊猫“福娃”，是在2014年由中国租借给马国，两只大熊猫在安顿好后，分别取名为“靓靓”和“兴兴”。第一只熊猫宝宝隔年诞生，取名为“暖暖”。该名字背后具有两层含义，一是大熊猫友善温暖的性格，二是象征马国与中国深厚的友谊和密切的双边关系。

2018年，“靓靓”诞下第二胎“谊谊”，名字纪念马中两国不断成长的友谊。

“靓靓”诞下的第三胎熊猫宝宝于四个月大的时候，可以站立并行走几步。（马来西亚国家动物园面簿视频截图）

2. 日本（“晓晓”与“蕾蕾”）

大熊猫“仙女”（日本名：“真真”）是2011年由中国租借给日本的雌性熊猫。它于6月23日在日本东京上野动物园诞下一对双胞胎，雄宝宝取名为“晓晓”，雌宝宝取名“蕾蕾”。

据东京都知事小池百合子所述，“晓晓”寓意“曙光来临一片光明”，“蕾蕾”则寓意“含苞欲放”。两个名字连在一起，寓意“黎明来临，迎接美好未来”。

双胞胎熊猫分别取名为“晓晓”和“蕾蕾”（东京动物园协会提供）

3. 法国（名字待定）

大熊猫“欢欢”于2012年由中国租借给法国，今年8月2日在法国中部圣艾尼昂市（Saint-Aignan）博瓦勒野生动物园，顺利产下雌性双胞胎。据媒体报道，在100天内，两只熊猫宝宝不会被命名。它们的名字将由中国国家主席习近平的夫人彭丽媛选定。

两只熊猫宝宝的名字将由中国国家主席习近平的夫人彭丽媛选定。（取自圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园面簿）

2020年，有三只熊猫幼仔在中国大陆以外的国家和地区出生：

1. 荷兰（“梵星”）

大熊猫“武雯”2017年由中国租借给荷兰，去年5月1日顺利产下雄性幼仔。它是2020年在中国大陆以外出生的首只大熊猫幼仔，取名“梵星”。

“梵”取自梵高，代表出生地在荷兰，同时也形容草木茂盛，寓意生机活力。“星”则取自大熊猫爸爸的名字“星雅”，指向的是希望和方向。

“梵星”是2020年在中国大陆以外出生的第一个熊猫宝宝。（取自奥韦汉德动物园面簿）

2. 美国（“小奇迹”）

大熊猫“美香”2000年由中国租借给美国，去年8月21日在华盛顿史密森学会国家动物园产下雄性幼仔并取名为“小奇迹”。这是“美香”继“泰山”“宝宝”和“贝贝”后，在美国诞下的第四胎。

由于“美香”怀孕时已高龄22岁，人工授精成功的概率很小，再加上“小奇迹”出生时，冠病疫情席卷全球，动物园也在防疫上面临困难，因此熊猫宝宝的出生被认为是一个令人振奋的“奇迹”。

根据史密森学会国家动物园，去年共有13万5000人参与了为期五天的网络投票，“小奇迹”从四个候选名字中脱颖而出。

“小奇迹”是大熊猫“美香”经人工授精成功诞下的熊猫宝宝（取自史密森尼生物保护研究所面簿）

3. 台湾（“圆宝”）

大熊猫“圆圆”2008年由中国大陆赠送给台湾。“圆圆”去年6月28日在台北动物园顺利产下第二个雌性幼仔。“圆宝”这个名字有着和妈妈、姐姐（“圆仔”）一样的“圆”字开头，“宝”字代表着是大家心中的宝贝，同时也是“元宝”一词的谐音，有吉利的寓意。