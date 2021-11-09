【智造新商机系列】裕廊创新区生态系统助力 本地中小企业数码化

本地机器视觉销售商今明视觉（JM Vistec）在裕廊创新区的生态系统助力下，不但成功转型为高科技公司，还有机会为日本著名美容品牌SKII的玻璃瓶提升品质管理，让企业迈向工业4.0转型。

扩大技术能力

吴友仁：公司必须迈向工业4.0道路，掌握人工智能、机器学习等新技术，才能加强优势和竞争力。（图/新报业媒体）

吴友仁（52岁）原是销售员出身，他看到机器视觉的潜能，决定把握商机，在2004年与生意伙伴创办了今明视觉（JM Vistec），代理机器视觉相关产品。

机器视觉等于让机器“长眼睛”，利用照相机、镜头、照明和图像处理软件系统和技术，让机器能够对设定的目标进行识别、追踪和测量，然后将资料转成图像或数据加以分析、进行智能判断，在制造过程和提升品质等环节非常实用。

机器视觉技术应用日益普遍，今明视觉的目标是创建专利产品，提升竞争力。（图/新报业媒体）

吴友仁说，公司创办初期，机器视觉技术并不普遍，而且成本高，但这个领域的需求和发展迅速，如今各行各业如汽车制造、医疗卫生、产品包装、安防监控等都少不了它。

去年1月，裕廊集团（JTC）推出产业联网（Industry Connect）平台，将中小企业与各政府机构、科技供应商联系起来，协助更多企业迈入工业4.0的道路。至今已经有1000间公司参与工业4.0数码化，其中250间开始转型。

吴友仁（右二）与公司的技术团队经常进行集体思考和讨论，也和科研机构专家密切合作，为不同领域的客户提供解决方案。（图/新报业媒体）

“科技发展迅速，我们也不能单靠代理产品，必须发展成高科技公司，因此工业4.0转型很重要，比如掌握人工智能图像处理技术。”吴友仁说。“要满足不同领域的需求，我们也需要机械、电子、软件和工业设计等专业知识，因此我们很注重与科研中心和机构的合作。”

今明视觉在裕廊创新区（Jurong Innovation District, 简称JID）的生态系统里，与很多科研机构建立起合作关系，例如新加坡科技研究局旗下的先进再制造与科技中心（ARTC）和新加坡制造技术研究院（SIMTech）。

吴友仁说，这些科研机构在科技研发和技术培训上给予公司很大的支持，例如扩大技术能力、研发投资、培训人才。

“我们也有机会和在生态系统里的跨国集团合作，根据它们的需求提供解决方案，创造了不少商机。”吴友仁说。

今明视觉就是在这种情况下，为日本著名护肤品牌SKII提升品质管理方案。

本地开发人工智能系统 成SKII瓶罐幕后英雄

方仲平博士：公司的技术队伍不大，但裕廊创新区的生态系统让公司拥有许多合作伙伴，能外协制造。（图/新报业媒体）

SKII的玻璃瓶罐过去靠员工肉眼检查品质，每分钟只能检查30到50个。在ARTC的技术协助下，今明视觉在2019年为其公司P&G设计出一套人工智能操作的检测瓶罐系统，每分钟可以检查150个瓶罐，一次过挑出有刮痕、凹陷和肮脏的瓶罐。

此外，公司也为一个世界500强企业研发汽车安全带在线检测项目，公司的首席研究科学家方仲平博士（73岁）说，该产品获中国及一些国家的工厂采用。

今明视觉如今在中国和马来西亚等地方都有办事处，在国际舞台上为更多领域的工业提供解决方案，包括生物医药、航空、汽车、食品加工和现代农业等。

吴友仁透露，公司正与新加坡制造技术研究院合作研发项目，包括开发3D立体扫描器、机器人技术和虚拟现实技术，希望有自己的专利产品，进一步提升竞争力。

外借科研人员 技术转移培育人才

程方博士：中小型企业具有灵活性，也有专长和经验，科研机构能协助他们加强技术能力的广度。（图/新报业媒体）

在机器视觉领域，很少有通用的机器视觉系统可以满足不同的工业产品检测要求，因此每个应用项目都需要研发、设计和创新。

今明视觉只有大约有15名工程师，然而裕廊创新区的生态系统让它拥有许多合作伙伴。方博士说，公司主要研发机器视觉的核心技术，其他部分它可以寻找合作伙伴，外协制造。

更重要的是在合作的过程中，今明视觉的技术人员通过与科研机构的实践，提高洞察和分析能力。

新加坡制造技术研究院代理副部门董事兼先进再制造与科技中心技术顾问程方博士（40岁）受访时说，新加坡制造技术研究院不时会举办课程教授机器视觉技术、光学和照明技术，以及精密测量技术。新加坡科技研究局也外借科研人员到公司，除了技术成果转化，也缓解高科技人才的需求。

这也提供了培育人才的机会，今明视觉就通过学术职场综合培训计划，吸纳大专学生前往实习。在公司8个月的实习生严健恺（26岁）受访时说，他参与了软件开发和机器学习相关的项目，有机会把课业知识学以致用，同时也能与新加坡制造技术研究院和先进再制造与科技中心的科研人员合作与交流，丰富了宝贵的经验。

方博士（站立者）给予技术人员专业培训，为公司培养和吸引人才。（图/新报业媒体）

裕廊创新区生态系统知多少？

由裕廊集团开发的裕廊创新区，涵盖了南洋理工大学（NTU）、洁净科技园（CleanTech Park）、登加（Tengah）、武林（Bulim）和峇哈（Bahar）五个范围。

这里汇集了很多顶尖先进制造商，例如韩国现代汽车集团（Hyundai Motor Group）、日本压榨机制造公司牧野（Makino）、数码相机厂商柯尼卡美能达（Konica Minolta）、机床公司发那科（Fanuc）和DMG MORI。区里教育机构和科研中心云集，很多技能开发商、科技与培训供应商也在这里落户，形成互相辅助的生态系统。

本地中小企业如今明视觉，能通过这个生态圈里能通过与业界专家、科研机构和学者的合作，针对业务上的挑战进行诊断、咨询和培训合作，促进企业转型。

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【本系列由裕廊集团呈献，四之三】

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