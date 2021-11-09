明天起同户五人餐馆可堂食 小贩中心咖啡店暂不放宽

鉴于本地冠病疫情保持稳定，我国将逐步放宽部分防疫措施，包括从明天起允许同一户最多五人一起上餐馆用餐，条件是须完成冠病疫苗接种。

由于小贩中心和咖啡店还无法有效实施差异化安全管理措施，暂时无法放宽堂食人数上限，继续最多两人堂食。国家环境局和新加坡食品局将与小贩中心商联会和咖啡店业者合作，一旦这些餐饮场所能落实差异化管理，也将放宽堂食人数限制。详情稍后公布。

社交聚会和访客人数仍限两人

社交聚会和登门访客人数仍以两人为限，政府会观察疫情的发展，才决定是否进一步放宽。

贸工部长颜金勇昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，过去几天，每周社区病例增长率已下降，截至11月7日降至0.81，而住院病例及重症病例的比率也维持稳定，我国目前能够在不过度加重医疗系统负担的情况下，谨慎并逐步放宽一些措施。

从明天起，政府将允许同户最多五名完成接种者一起上餐馆用餐。完成接种但不同住的食客仍须遵守两人堂食的限制。餐饮业者须检查食客接种状况及是否同住。

至于未满15岁孩童未领身份证，餐饮业者如何核实他们的住址，财政部长黄循财在记者会上说，政府将采取务实做法，孩童与成人一起来用餐，通常会假设他们同住。然而，若有食客为了堂食而假装同住一户，或餐饮业者未严格把关，行径一旦被发现，当局必会严格执法。

黄循财强调，政府是仔细衡量后决定放宽一些措施。他呼呼公众负起个人责任，切勿对防疫掉以轻心。

“这套放宽措施落实后，我们认为随之而来的额外风险是可接受的。重要的是人们的反应。如果大家遵守安全管理措施，相信我们就能够把风险控制在最低……但如果人们放松戒备，趁措施放宽大肆庆祝，每周社区病例增长率可能会比我们预计的更高。”

卫生部长王乙康指出，政府无论采取什么措施，不是凭任何单一数据，而是在防疫措施、接种率和医院负荷能力等方面取得平衡。这个方针的优点是，即使每周社区病例增长率超过1，防疫措施未必会收紧。他强调，政府如今放宽部分措施，一大因素也是加护病房病例数量稳定。

“考虑到全国接种和追加剂接种率进展良好，加护病房病例情况稳定，而每周社区病例增长率正在下降，平衡各个因素后，放宽部分措施是合情合理的做法。”