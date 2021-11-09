新马本月底开通接种者空中旅游走廊 陆路边境恢复通关也在商讨中

李显龙总理和马来西亚首相依斯迈沙比里昨天发表联合声明说，考虑到两国在接种疫苗方面取得的进展以及对疫情的控制，两人同意，目前是逐步安全恢复跨境旅游的时候。预计开始时每天会有六趟航班往返新隆。

樟宜机场和吉隆坡国际机场之间将开通接种者空中旅游走廊，已经完成冠病疫苗接种者，本月29日起可以通过指定航班往返新隆两地，聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴者无须履行居家通知或隔离。

李显龙总理和马来西亚首相依斯迈沙比里昨天发表联合声明时也说，考虑到两国在接种疫苗工作方面取得的进展以及对疫情的控制，两人昨天通电话时一致同意，目前是逐步安全恢复两国跨境旅游的时候。

声明说：“两位领导人也认识到，冠病疫情对两地人民往来造成干扰，一些家庭多月来分隔两地。”

接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）目前只开通往来新隆的航班，但两国领导人对不久的将来恢复陆路跨境旅游表示期待。

重新使用新柔长堤和第二通道跨境的详细讨论，已在考虑到柔佛和新加坡两地公共卫生状况的前提下，取得良好的进展，这令两位领导人感到欣慰。

李总理昨天下午也在面簿贴文说：“两国逐步重启跨境旅行将有助于振兴双方的经济、恢复民间联系，以及加强双边伙伴关系。”

他也说，双方正在讨论如何重启跨新柔长堤和大士第二通道的陆路出行，他期待近期能够为新加坡和柔佛州之间，开通类似的接种者旅游走廊。

兀兰的新柔长堤是全世界最繁忙的陆路关卡，疫情暴发之前每天出入境人次约为35万人。

交通部长易华仁昨天也在抗疫跨部门工作小组的记者会上指出，马国是新加坡最近的邻国，樟宜机场至吉隆坡国际机场疫前是全世界最繁忙的航线，每天大约有40个航班往来，通过樟宜机场入境者平均有7000人。

“卫生部已经更新了风险分类，马来西亚将从11月22日起列入第二类别。这为我们和马国建立VTL创造了条件，也是适当的时机。”

芬兰和瑞典也加入VTL 每日入境限额将增至6000人

我国早前已经宣布和13个国家开通VTL，昨天宣布的除了马国以外，还有同样在29日启动的芬兰和瑞典，使这个计划的涵盖范围扩大到16个国家。当局将从22日开始，接受来自这三个国家的入境申请。新加坡民航局将在近期宣布更多细节。

易华仁强调，有意通过VTL入境我国者，须在启程前48小时取得PCR或专业监督下的ART阴性检测结果，并在落地时再接受一次PCR检测。

他透露，我国也在和其他亚细安国家、中东和亚太地区展开讨论，探讨如何扩大VTL计划的范围。

易华仁也宣布，马国、芬兰和瑞典三国的VTL启动时，我国每天的入境限额将从现有的4000人提高至6000人。这相等于疫情暴发前，樟宜机场每天入境人数的8％。

他也说，每天大概会有六趟航班往返新隆，应该足够应付初期的需求，当局也必须解决一些运作上的问题，比如落地检测程序和出发前的流程等。“我很确定，一旦吸取了经验，就可以探讨进一步对马来西亚或者其他地区扩展这类计划。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇也说，两国针对通过VTL开放新柔陆路交通的计划仍在商讨之中，待双方准备好会宣布更多细节。