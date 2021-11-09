下月8日起拒打疫苗染疫须自付医药费 已开始接种者宽限至今年底

对已接种的多数人，政府会继续承担冠病的医药费，直到疫情更稳定。不过，需要重症治疗的冠病患者中，未接种者却占多数，不成比例地加重医疗资源的负担。因此，从下个月8日起，可以接种疫苗却拒打的公众若染上冠病，得自付医药费。这包括医院和冠病治疗设施收治的患者。

从下个月8日起，拒接种疫苗的公众一旦染上冠病，须自己承担医药费。

卫生部指出，政府目前为所有新加坡公民、永久居民和长期证件持有者支付冠病医药费，从国外返回我国不久后确诊的患者除外。

在冠病疫情刚暴发并属于陌生疾病时，这有助于减轻治疗对公众造成的经济负担与不安。对已接种的多数人，政府会继续承担冠病的医药费，直到疫情更稳定。

不过，需要重症治疗的冠病患者中，未接种者却占多数，不成比例地加重医疗资源的负担。因此，从下个月8日起，可以接种疫苗却拒打的公众若染上冠病，得自付医药费。这包括医院和冠病治疗设施收治的患者。

已开始接种但还未完成两剂的公众若染病，卫生部会给予宽限，继续承担医药费，直到12月31日，好让他们有时间完成接种。

这意味着，从明年1月起，只有完成疫苗接种且近期没有出国的公民、永久居民和长期证件持有者染病，政府才会替他们承担医药费。

不适合接种疫苗者，例如12岁以下孩童，政府会继续承担他们的医药费。

自付医疗费者仍可获现有津贴

须自付医药费的冠病患者可继续利用现有计划支付费用。公民与永久居民可以利用政府津贴，以及终身健保（MediShield Life）或私人综合健保计划（Integrated Shield Plan）支付，长期证件持有者也可向私人保险索偿。

政府继续承担未接种者医疗费的课题近期引起讨论。不少公众和国会议员建议，未接种疫苗者感染冠病后，应自己承担医疗费，卫生部长王乙康日前在国会上已透露，政府将慎重考虑让他们自付医疗费。

王乙康昨天在记者会上重申：“医院也不太想开账单给冠病患者，但我们得发出这个重要的信息，吁请所有符合条件的公众接种疫苗。”

自付医疗费的公众仍可获得现有的大幅度津贴。他早前在国会强调，让病患自付医疗费，目的并不是为了税收。当局还是会继续设法说服未接种疫苗的民众，提供关于接种好处的详细信息，以消除他们的疑虑。

卫生部也已把科兴疫苗纳入全国疫苗接种计划中，鼓励不适合信使核糖核酸（mRNA）疫苗的公众尽快接种。