本地商会期待新马早日恢复陆路跨境出行

本地商会对新加坡和马来西亚开通疫苗接种者旅游走廊表示欢迎，并期待两国早日恢复陆路跨境出行。

新加坡工商联合总会执行总裁蓝一洋昨天答复《联合早报》询问时说，新马两国一衣带水，关系久远，许多企业都与马来西亚的供应商和客户进行商业活动和保留着密切关系。

蓝一洋说，工商总会也期待新加坡与马来西亚在不久的将来恢复陆路跨境通行，这将惠及更多企业和员工。