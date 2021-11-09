本地商会期待新马早日恢复陆路跨境出行 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月9日 5:00 AM 李显龙总理（右）昨天与马来西亚首相依斯迈沙比里通电话，双方一致认为，考虑到新马两国在接种疫苗工作方面所取得的进展以及对疫情的控制，目前是安全逐步恢复两国跨境出行的时候。（通讯及新闻部、依斯迈沙比里面簿） 字体大小: 小 中 大 本地商会对新加坡和马来西亚开通疫苗接种者旅游走廊表示欢迎，并期待两国早日恢复陆路跨境出行。新加坡工商联合总会执行总裁蓝一洋昨天答复《联合早报》询问时说，新马两国一衣带水，关系久远，许多企业都与马来西亚的供应商和客户进行商业活动和保留着密切关系。蓝一洋说，工商总会也期待新加坡与马来西亚在不久的将来恢复陆路跨境通行，这将惠及更多企业和员工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新马 新加坡中华总商会 新加坡工商联合总会 疫苗接种者旅游走廊计划 陆路跨境 冠状病毒19 涉26刀捅死老主 17岁女佣控谋杀 拒绝接种者染疫须自付医药费 国内外掀热议