母亲分享儿子患病经验 提醒应留意症状

儿子患上多系统炎症综合征，母亲回忆孩子在冠病康复后三周突然发高烧和发冷，病情迅速恶化，送院后被转入加护病房。

本地有五个儿童多系统炎症综合征（MIS-C）病例，共有五名儿童患病，其中一人是4岁的穆罕默德·阿里扎菲尔（Muhammad Ali Zafir Mohamed Azmi）。他在9月感染冠病，并在9月24日至10月6日居家康复。他康复后情况良好，还能和兄弟姐妹一起玩电脑游戏，并在10月18日回返学校。