母亲分享儿子患病经验 提醒应留意症状 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月9日 5:00 AM 母亲卡卡宁丁指出，儿子感染冠病后于9月24日至10月6日居家康复，却在10月29日开始出现MIS-C的症状。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 儿子患上多系统炎症综合征，母亲回忆孩子在冠病康复后三周突然发高烧和发冷，病情迅速恶化，送院后被转入加护病房。本地有五个儿童多系统炎症综合征（MIS-C）病例，共有五名儿童患病，其中一人是4岁的穆罕默德·阿里扎菲尔（Muhammad Ali Zafir Mohamed Azmi）。他在9月感染冠病，并在9月24日至10月6日居家康复。他康复后情况良好，还能和兄弟姐妹一起玩电脑游戏，并在10月18日回返学校。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 儿童 竹脚妇幼医院 海峡时报 加护病房 MIS-C 冠状病毒19 咖啡店堂食限制未放宽 业者叹：煮炒摊影响最大 涉26刀捅死老主 17岁女佣控谋杀