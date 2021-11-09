王瑞杰：企业家应关注数码化与可持续发展

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰乐观预期，在疫后时代，基本面依然强劲的亚洲将有力反弹，而企业家需要大力关注两大结构性大趋势：数码化与可持续发展。

王瑞杰昨天以主宾身份出席第10届通商中国奖庆典暨颁奖典礼，在约45分钟的对话会中谈到疫情后的经济趋势和发展。他指出，东南亚有超过一半的人口在35岁以下，中产阶级迅速扩张，推动了许多产业的消费与需求。