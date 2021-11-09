王瑞杰：企业家应关注数码化与可持续发展 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年11月9日 5:00 AM 在昨天举行的第10届通商中国奖庆典暨颁奖典礼上，通商中国主席李奕贤（左起）主持对话会，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及华侨银行集团行政总裁黄碧娟参与讨论。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰乐观预期，在疫后时代，基本面依然强劲的亚洲将有力反弹，而企业家需要大力关注两大结构性大趋势：数码化与可持续发展。王瑞杰昨天以主宾身份出席第10届通商中国奖庆典暨颁奖典礼，在约45分钟的对话会中谈到疫情后的经济趋势和发展。他指出，东南亚有超过一半的人口在35岁以下，中产阶级迅速扩张，推动了许多产业的消费与需求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 通商中国奖 王瑞杰 运动不忘环保 【智造新商机系列】裕廊创新区生态系统助力 本地中小企业数码化